Perde pilavı nasıl yapılır? Perde pilavı tarifi

Perde pilavı tarifi

Perde pilavı malzemeler

3 su bardağı pirinç

2 yemek kaşığı tereyağı

4.5 su bardağı su ve tavuk suyu karışımı

2 adet tavuk budu

Yarım kahve fincanı kuş üzümü

200 g çiğ badem

1 kahve fincanı dolmalık fıstık

Karabiber, tuz

Perdesi için;

2 adet yumurta

4 yemek kaşığı yoğurt

Yarım su bardağı zeytinyağı

Tuz

Aldığı kadar un

Perde pilavı yapılışı

İlk olarak tavuk butlarını haşlayın. Haşladıktan sonra tavuk suyu ile perde pilavı tarifi yapımına başlayabilirsiniz. Yağı pilav tenceresinde eritin. Yıkanmış ve suyu süzülmüş pirinçleri yağa ekleyip 4 dakika kadar kavurun. Tavuk suyunun 2 kasesini pirinçlere ekleyin. Tuzu ekleyerek kapağını kapatın. Pilav biraz diri olacak şekilde ocaktan alın. Tavukları didikleyin ve kuş üzümü, karabiber ile pilava ilave ettikten sonra karıştırın. Hamuru için; tüm malzemeleri karıştırarak hamuru yoğurun. Hamuru biri küçük biri büyük iki parçaya ayırın. Büyük olanı 3 mm kalınlığında açıp kabın tabanına, kenarları da kapatacak şekilde güzelce yerleştirin. İçine pilavı doldurun ve hamurun küçük parçasını da aynı şekilde açıp pilavın üzerine kapatın. Fırınınızı 200 derecede ısıtın ve perde pilavını kızarana kadar pişirin.Piştikten sonra pilavı ters çevirip servis edin.