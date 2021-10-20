Perakendeciler enflasyona karşı kalkan görevi görüyor

Buğra Kardan

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç, 7’nci Ortak Gelişim Kongresi’nde konuştu. Aykaç, derneğin gıda perakendeciliğinin kurumsallaşması; kayıt altına alınması; modernleşmesi için çalışmalar yürüttüğünü dile getirdi. GPD’nin sektörün sorunlarını tüketicinin de çıkarlarını koruyarak en üst makamlara taşımaya devam ettiğini de belirtti.

Başarılı imtihan veriliyor

Tüm dünyanın pandemiden ötürü sıkıntılı bir dönemden geçtiğini anlatan Aykaç, “Her şeye rağmen gıda perakende sektörü başarılı imtihan veriyor” dedi.

Gıda fiyatlarında görülen artışlara da değinen Aykaç, “Perakendeciler üretici ile tüketici hattında köprü görevi görüyorlar. Bu görevi ifa ederken tedarik zincirinden gelen fiyat dalgalanmalarını tüketiciye en az düzeyde yansıtmak için kaynakları zorluyorlar” ifadelerini kullandı.



Aykaç, organize perakende sektörünün enflasyona karşı mücadele verdiğine işaret etti. Sektörün büyüdüğü her ülkede enflasyonun düşüşe geçtiğine dikkat çekti. Aykaç, sözlerine şöyle devam etti:

Kârlılıktan vazgeçildi

“Organize perakende sektörü, gerek ülke ekonomisi içinde oluşturduğu domino etkisiyle gerekse ölçek ekonomisiyle enflasyona karşı kilit bir rol oynamaktadır ve artan fiyatlara kalkan vazifesi görmektedir. Sektörümüzün bu pozisyonu yüksek üretici enflasyonu karşında tüketici enflasyonunun düşük seviyelerde kalmasını sağlamıştır. Bilindiği üzere eylül ayında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), yüzde 43.96 iken Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 19.58 artmıştır. 2020 yılı Ağustos ayı sonrasında Yİ-ÜFE’de başlayan yükselişe rağmen bu artışın tüketici fiyatlarına yansımamasındaki ana etken organize perakende sektörü olmuştur. Perakende işletmeleri, tüketici tepkisini en azda tutmak; yoğun rekabette üstünlük sağlamak amacıyla ürünleri en avantajlı fiyatı sunmaktadırlar. Kârlılıklarından vazgeçerek maliyete yakın fiyatlarla tüketici ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar. Ancak perakendecilerin tüketiciye sundukları ürünlerin raflara gelene kadar üretim, tedarik, lojistik, gümrük gibi aşamalardan geçmektedir. Ve tüm bu operasyonların yükü, perakendecilerden bağımsız olarak nihai fiyatlara yansımaktadır.”

Esas sebepler irdelenmeli

“Gıda perakendecilerinin fahiş fiyat uygulamaları yapmakla damgalanmaları sektörü derinden üzmektedir” diyen Aykaç, şunları söyledi: “Şeffaf olan zincirlerimiz, denetimler ile kontrollere her zaman açıktır. Ancak fiyat artışlarının esas sebepleri irdelenmedikçe ve çözüm geliştirilmedikçe yapılan denetimler ile kontroller sonuç getirmeyecektir. Sektör olarak fiyat artışlarına ilişkin temel gözlemimiz, tarımsal üretim, ithalat ve global lojistik maliyetlerinde yaşanan yükseliştir. Bazı ürün gruplarında karşı karşıya kalınan tedarik sorunlarının da fiyatlar üzerinde olumsuz etki yaptığı da bir gerçektir.”

İddialara cevap

Aykaç, fiyatların marketler tarafından müşterek belirlendiği iddialarına ise “Organize perakende sektöründe fiyatların mümkün olan en düşük seviyede tutulması için yoğun bir rekabet söz konusudur. Dolayısıyla benzeşen fiyatlar, yoğun bir rekabetin sonucudur. Sadece gıda ürünlerinde değil yoğun rekabetin yaşandığı her ürün kategorisinde birbirine yakın fiyatların oluşması, rekabetin doğası gereğidir” karşılığını verdi.

Plânlı üretime geçilmeli

“Fiyat artışlarının kaynağı olarak perakendecilerin gösterilmesi yanlıştır” görüşünü paylaşan Aykaç, sözlerini şöyle tamamladı: “Ekonominin temel verilerinden biri olan arz-talep dengesine göre fiyatların oluştuğu, rekabetin en üst noktada bulunduğu, tüketici sadakatinin kalmadığı ve alışkanlıklarının hızla değiştiği bir dünyada hiçbir perakendecinin durduk yere fiyatları arttıracağını düşünmüyor olmamız gerekir. Burada tedarik zincirinin tamamına bakmak gerekiyor. En başta da ülkemizin gıda arz ve güvenliğinin sürdürülebilir olabilmesi için planlı üretime ivedilikle geçmemiz gerekiyor. Bir sene patates fazlalığı ertesi sene patates arz açığının yaşanmaması için planlı gıda üretimi diyoruz.”

Yeni model önerisi

Perakende sektörü temsilcilerini buluşturan 7’nci Ortak Gelişim Kongresi’nin katılımcılarından Migros Ticaret AŞ İcra Başkan Özgür Tort, şunları kaydetti: 30 bin çeşit malı 81 ile hem fiziki hem online kanalda başımızın üstünde taşıyoruz. Satılan ürünlerimizin yüzde 77’si tarıma dayalı. Tarımda gelişim için kapsamlı yeni bir model önerimiz var. Bu model, özetle yerel üretimde planlamayı, sözleşmeli tarımı, sistematik dijital kaydı ve girdi finansmanı sağlamayı içeriyor. Türkiye’nin verimli toprakları güçlendirilmiş çiftçilik ve tarım işletmeleri finansman modeli girdi maliyetlerinde avantaj sunacaktır. Tarımdaki bu dönüşüm enflasyonu düşürürken, zengin topraklarımızla ülkemizin stratejik konumunu güçlendirecektir. Çiftçi para kazansın ki, yeni jenerasyonlar da modern tarıma girsin. Bu hep birlikte memleketimize borcumuzdur.”