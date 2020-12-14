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Ekonomi Perakende satış hacmi ekimde yıllık yüzde 12 arttı
Ekonomi

Perakende satış hacmi ekimde yıllık yüzde 12 arttı

Yeniakit Publisher
2020-12-14 10:11:10 -
Perakende satış hacmi ekimde yıllık yüzde 12 arttı

ANKARA (AA) - Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, ekimde yıllık bazda yüzde 12 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı.

Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi ekimde bir önceki aya göre yüzde 4,2 arttı. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 4,3, gıda dışı satışlarda (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4,7, otomotiv yakıtı satışlarında yüzde 2,7 artış gerçekleşti.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, ekimde yıllık bazda yüzde 12 arttı. Söz konusu ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 14,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 12,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6,5 yükseldi.

- Perakende ciro

Cari fiyatlarla perakende ciro ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 28,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 28,9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6 artış gösterdi.

Perakende ciro ekimde bir önceki aya göre yüzde 4,4 arttı. Söz konusu dönemde gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 4,2, gıda dışı satışlarında (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,2, otomotiv yakıtı satışlarında yüzde 2,1 artış görüldü.

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