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Perakende fiyatları yüzde 0,95 arttı

İTO verilerine göre, İstanbul'da şubatta bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0,98, toptan fiyatlar yüzde 0,95 arttı.

01 Mart 2019 Cuma 12:03
Perakende fiyatları yüzde 0,95 arttı

İTO verilerine göre, İstanbul'da şubatta bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0,98, toptan fiyatlar yüzde 0,95 arttı.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 12:03
  1. İstanbul
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