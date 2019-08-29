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Pepee TV’den izleme süresini ayarlama özelliği

Pepee TV çocukların ekran başında kalma sürelerini ayarlayan yeni uygulamasını devreye aldı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 09:48
Pepee TV’den izleme süresini ayarlama özelliği

Pepee TV çocukların ekran başında kalma sürelerini ayarlayan yeni uygulamasını devreye aldı.



Çocukların TV ve dijital mecralarda ekran başında kalma süreleri çocuğun sosyal gelişimine doğrudan etki ederken, Pepee TV bu duruma sağlıklı çözüm getirdiğini açıkladı. Reklamsız içerik seçeneğiyle ailelerin güvenini kazanan Pepee TV’ye gelen bu yeni özellik sayesinde de çocuklar zamanlarını şimdi çok daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde ekran geçirecekler. Pepee TV’ye süre kısıtı koyulması sayesinde, ailelerin istediği süre bitince ekrana gelen uyarı sayesinde çocuklar üzülmeden ekran başından ayrılabilecek.



Pepee TV’nin yeni özelliği hakkında açıklama yapan Düşyeri’nin Kurucusu Ayşe Şule Bilgiç, "Çocuklarımız dijital dünyanın çocukları, onları ekran bağımlısı yapmadan dijitalin artılarından faydalanmalarını sağlamak için ebeveynlerin kontrollü davranmaları gerekiyor. Çocuğun dijital ekranlarda ne izlediği, ne oynadığı kadar ne kadar süre izlediği ve oynadığı önemli bir konu. Biz Pepee TV ile çocukların yaşlarına uygun içerikleri zaten filtreleyerek karşılarına çıkardığımız gibi ailelerin işini kolaylaştırmak ve izleyici çocuklarımıza bilinçli dijital kullanımı öğretmek amacı ile süre kısıtlaması özelliğini açtık" dedi.



"Çocuklar 2,5 yaşından önce kesinlikle ekranlarla karşı karşıya gelmemelidir"


Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 5 yaşın altındaki çocukların günde 1 saat sınırını kesinlikle geçmemesi gerektiğinin altını çizen Bilgiç, "Biz bu yaşları daha da detaylandırıyoruz ve çocuklar 2,5 yaşından önce kesinlikle ekranlarla karşı karşıya gelmemelidir. 2,5-3 yaşında maksimum 20 dakika, yaşına uygun içerikler ve bol müzik içeren şarkılı klipler, 3-4 yaşında maksimum 20-40 dakika ekran süresi, 5 yaş için maksimum 60 dakika ekran süresi, 6 yaş için maksimum 60-70 dakika ekran süresi, 7 yaş için 60-80 dakika ekran süresi, 8 yaş için 60-90 dakika ekran süresi, 9-14 yaş için maksimum 60-120 dakika ekran süresini geçmemelerini öneriyoruz. Bu ekran süreleri, televizyon izlemek, tablette oyun veya video izlemek, araştırma yapmak, telefondan oyun oynamak, video izlemek veya araştırma yapıp çeşitli uygulamaları kullanmak gibi herhangi bir ekrana bakılan tüm içerikleri kapsayan sürelerdir ve süreleri bir oturuşta değil de hareketsiz durulan süreleri azaltmak için gün içinde zaman dilimlerine bölerek kullanmalarını da tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Ayrıca Bilgiç, özellikle 2,5-6 yaş aralığının daha kritik olmakla beraber mümkünse sonrasında da çocuğun ekran süresinde yanında olmak, oynadığı, izlediği şeyler hakkında konuşmanın önemli olduğunu da belirtti.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 09:48
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