Pepeçura tarifi, nasıl yapılır? Kolay pepeçura tarifi
Karadeniz mutfağının tatlıları arasında olan, mis gibi kokulu üzümle yapılan bu hafif tatlıya bayılacaksınız.
Karadeniz mutfağının tatlıları arasında olan, mis gibi kokulu üzümle yapılan bu hafif tatlıya bayılacaksınız.
Malzemeler
1 kg siyah üzüm
6 su bardağı su
2 çay bardağı şeker
Yarım çay bardağı mısır nişasta
Yarım çay bardağı mısır unu
Yapılışı
Üzümü ve suyu birlikte kaynatın. Ilındıktan sonra süzün. 4-5 bardak üzüm suyunu tencereye alın. Üzerine nişastayı, unu, şekeri katıp karıştırın. Ocağın üzerine alın ve karıştırarak pişirin. Pişen tatlımızı, kaselere boşaltın ve soğuk servis edin. Afiyet olsun.