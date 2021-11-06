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Kadın - Aile Pepeçura tarifi, nasıl yapılır? Kolay pepeçura tarifi
Kadın - Aile

Pepeçura tarifi, nasıl yapılır? Kolay pepeçura tarifi

Karadeniz mutfağının tatlıları arasında olan, mis gibi kokulu üzümle yapılan bu hafif tatlıya bayılacaksınız.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 16:16:00 - 2021-11-06 16:16:58
Pepeçura tarifi, nasıl yapılır? Kolay pepeçura tarifi

Karadeniz mutfağının tatlıları arasında olan, mis gibi kokulu üzümle yapılan bu hafif tatlıya bayılacaksınız.

Malzemeler

1 kg siyah üzüm

6 su bardağı su

2 çay bardağı şeker

Yarım çay bardağı mısır nişasta

Yarım çay bardağı mısır unu

Yapılışı

Üzümü ve suyu birlikte kaynatın. Ilındıktan sonra süzün. 4-5 bardak üzüm suyunu tencereye alın. Üzerine nişastayı, unu, şekeri katıp karıştırın. Ocağın üzerine alın ve karıştırarak pişirin. Pişen tatlımızı, kaselere boşaltın ve soğuk servis edin. Afiyet olsun.

 

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