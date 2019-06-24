Pepeçura nedir? Nasıl yapılır?

Ülkemizin en sevilen ve en özgün özellikler taşıyan mutfağı hiç kuşkusuz Karadeniz'dir. Karadeniz yemekleri lezzetlerinin yanı sıra isimleriyle de dikkat çeker. Mesela hamsi-kuşu. Bu isim nedeniyle kafalar karışsa da aslında pişirilen yalnızca hamsidir. Aslına bakılırsa Karadeniz mutfağındaki yemeklerin isimleri burada yaşayan halkın kıvrak zekasıyla ilgilidir. Bu coğrafyada esprili isimlerin yanı sıra yemeklere Lazca isimler de verilir. Bu da bölgede yaşayanların çeşitliliğiyle ilgilidir. Belki de birçoğunuzun ilk kez duyduğu pepeçura da böyle bir lezzet. Bu tatlı Karadeniz'in eşsiz güzelliği ve bu bölgenin insanının kıvrak zekasının küçük bir ispatı.

Pepeçura nasıl yapılır?

Malzemeler:

1 kilo siyah üzüm

6 su bardağı su

2 çay bardağı şeker (Şeker oranı damak tadınıza göre değiştirilebilir.)

Yarım çay bardağı mısır unu

Yarım çay bardağı mısır nişastası

Öncelikle üzümleri güzelce temizleyip, yıkayın.

Derince bir tencerenin içerisine üzümleri, şekeri ve suyu alıp kaynatın.

Kaynayan üzümün altına kapatın.

Ilınan üzümleri bir tahta kaşık ve kevgir yardımıyla süzün.

Elde ettiğiniz üzüm suyunu tencere alın.

Ardından çırpma telini devamlı kullanarak tencereye mısır unu ve nişastayı ekleyin.

Bu aşamada tatlının dibinin tutmaması için karıştırmanız çok önemli.

Pepeçura katı bir hal alacak ve göz göz kaynamaya başlayacak.

Göz göz kaynayan tatlının altını kapatın.

Tatlı sıcakken servis kaselerine boşaltın.

Tatlı ılınınca buzdolabına kaldırın. Yaklaşık 7-8 saat sonra pepeçurayı ikram edebilirsiniz.

Servis aşamasında tatlınızı taze meyve, kuruyemiş ya da hindistan cevizi tozuyla süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.