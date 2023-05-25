  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İran'dan Türkiye ve doğal gaz açıklaması

Bakan Soylu: “Bu seçimin şifresi şudur” dedi ve ekledi

Türkiye'ye çok kötü haber! Ülkemize mi yönlendirildiler? Önlerine ne çıkarsa yok edip ilerliyorlar

İmamoğlu geldiğinden beri bu hep oluyor! İstanbul'da tramvayda korkutan yangın

Hulki Cevizoğlu 2. tur için rakam verdi: Kılıçdaroğlu bu oyu alırsa öpsün başına koysun

14 Mayıs'ın seçim sonucunu bilen anketçi Hakan Bayrakçı 'İş bitti' diyerek duyurdu: Yüzde 53 oy alacak

Oğuzhan Uğur’un programında baltayı taşa vurdu! Bay bay Kemal o sorulara çelişkili yanıtlar verdi

Kılıçdaroğlu başörtüsüne hakaret ettiğini böyle kabul etti!

Böyle olur Bay Kemal ve arkadaşlarının hizmeti! Türkiye’nin en pahalısı CHP’den

7'li koalisyonda deprem! AK Parti'ye destek verme kararı aldılar
Ekonomi PeP’e ‘Yılın En İyi Fintech’ ödülü
Ekonomi

PeP’e ‘Yılın En İyi Fintech’ ödülü

Yeniakit Publisher
2023-05-25 16:06:00 -
PeP’e ‘Yılın En İyi Fintech’ ödülü

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde düzenlenen Mavi Elma Ödüllleri sahiplerini buldu. Türkiye'nin dijital cüzdanı PeP, Mavi Elma Ödül Töreni’nde “Yılın En İyi Fintech Şirketi” ödülüne layık görüldü.

İstanbul Üniversitesi öğrencileri tarafından hazırlanan Mavi Elma Ödülleri, düzenlenen ödül gecesiyle sahiplerini buldu. Binlerce öğrenci tarafından cevaplanan anket sonuçlarına göre verilen ödüller; bankacılıktan finansa, gıdadan enerjiye ve elektronik eşyaya kadar birçok sektörde Türkiye'nin en iyi kurum ve markalarını belirliyor. Türkiye’nin yeni nesil dijital cüzdanı olan, dünyanın dört bir yanında 7/24 online para akışı, sürekli güncellenen kampanyaları ve dijital çağı kucaklamasıyla eşsiz bir sanal kart hizmeti sunan PeP, Mavi Elma Ödül Töreni’nde “Yılın En İyi Fintech Şirketi” ödülüne layık görüldü.

“Türkiye’nin fintech alanındaki başarı hikayesine katkıda bulunmayı sürdüreceğiz”

Törende konuşma yapan ve gençler tarafından böyle bir ödüle layık görüldükleri için heyecanlı olduklarını belirten PeP CEO’su Mehmet Sadioğlu, “Bugün burada sizlerle bir araya gelmek, geleceğe yönelik yenilikçi adımlarımızı paylaşmak ve ekibim adına bu önemli ödülü almaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı. 

Fintech sektörünün her geçen gün dönüştüğüne ve geliştiğine dikkat çeken Mehmet Sadioğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Bu alandaki çalışmalarımız yoğunlaşırken tecrübeli uzmanlar olduğu kadar özellikle yetenekli gençleri bünyemize katıyoruz. Yenilikçi fikirleri destekliyor, iş birlikleri kuruyor ve yeni teknolojilerin kullanımını hızla benimsiyoruz. Yaptığımız işte, insanların hayatlarını kolaylaştırmayı, finansal erişimi artırmayı ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Sizlerin desteği ve güveniyle başarılı bir şekilde ilerlemeye devam edeceğiz. Müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya ve Türkiye'nin fintech alanındaki başarı hikayesine katkıda bulunmayı sürdüreceğiz.”

66 kategoride ödül verildi

66 kategoride ödül verilen törende; Hepsiburada Yılın Online Satış Platformu ödülünü, Netflix Yıllın Dijital Platformu ödülünü, Baims Yılın En İyi Online Platformu ödülünü, LC Waikiki Yılın Gençlik Projesi ödülünü, Teknosa Yılın Perakende Şirketi ödülünü almaya hak kazandı. 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23