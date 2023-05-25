PeP’e ‘Yılın En İyi Fintech’ ödülü

İstanbul Üniversitesi öğrencileri tarafından hazırlanan Mavi Elma Ödülleri, düzenlenen ödül gecesiyle sahiplerini buldu. Binlerce öğrenci tarafından cevaplanan anket sonuçlarına göre verilen ödüller; bankacılıktan finansa, gıdadan enerjiye ve elektronik eşyaya kadar birçok sektörde Türkiye'nin en iyi kurum ve markalarını belirliyor. Türkiye’nin yeni nesil dijital cüzdanı olan, dünyanın dört bir yanında 7/24 online para akışı, sürekli güncellenen kampanyaları ve dijital çağı kucaklamasıyla eşsiz bir sanal kart hizmeti sunan PeP, Mavi Elma Ödül Töreni’nde “Yılın En İyi Fintech Şirketi” ödülüne layık görüldü.

“Türkiye’nin fintech alanındaki başarı hikayesine katkıda bulunmayı sürdüreceğiz”

Törende konuşma yapan ve gençler tarafından böyle bir ödüle layık görüldükleri için heyecanlı olduklarını belirten PeP CEO’su Mehmet Sadioğlu, “Bugün burada sizlerle bir araya gelmek, geleceğe yönelik yenilikçi adımlarımızı paylaşmak ve ekibim adına bu önemli ödülü almaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Fintech sektörünün her geçen gün dönüştüğüne ve geliştiğine dikkat çeken Mehmet Sadioğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Bu alandaki çalışmalarımız yoğunlaşırken tecrübeli uzmanlar olduğu kadar özellikle yetenekli gençleri bünyemize katıyoruz. Yenilikçi fikirleri destekliyor, iş birlikleri kuruyor ve yeni teknolojilerin kullanımını hızla benimsiyoruz. Yaptığımız işte, insanların hayatlarını kolaylaştırmayı, finansal erişimi artırmayı ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Sizlerin desteği ve güveniyle başarılı bir şekilde ilerlemeye devam edeceğiz. Müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya ve Türkiye'nin fintech alanındaki başarı hikayesine katkıda bulunmayı sürdüreceğiz.”

66 kategoride ödül verildi

66 kategoride ödül verilen törende; Hepsiburada Yılın Online Satış Platformu ödülünü, Netflix Yıllın Dijital Platformu ödülünü, Baims Yılın En İyi Online Platformu ödülünü, LC Waikiki Yılın Gençlik Projesi ödülünü, Teknosa Yılın Perakende Şirketi ödülünü almaya hak kazandı.

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