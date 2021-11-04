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Dünya Pentagon'un Çin raporunda 'nükleer' detayı
Dünya

Pentagon'un Çin raporunda 'nükleer' detayı

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığının (Pentagon) yayımladığı raporda, Çin'in 2030'a kadar nükleer savaş başlığı sayısını 1000'e çıkarmayı ve 2027'ye kadar tüm asker gücünü yeni yapılandırılmış bir ağ altında toplamayı planladığı ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 13:21:00 - 2021-11-04 13:23:38
Pentagon'un Çin raporunda 'nükleer' detayı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Kongreye sunulmak üzere "Çin'in Müdahil Olduğu Askeri ve Güvenliğe İlişkin Gelişmeler" başlıklı raporunu yayımladı.

Raporda, Çin'in askeri kapasitesini artırma çabalarının, Pentagon'un 2020'deki tahminlerini aştığına işaret edildi.

"Nükleer kapasitesini artıracak"

Çin’in nükleer kapasitesini çeşitlendirerek artırmayı hedeflediği belirtilen raporda, "Çin’in nükleer büyümesindeki hız, 2027'ye kadar 700 civarında nükleer savaş başlığı elde etmesini sağlayabilir. Çin, Pentagon'un 2020'deki tahminlerini aşarak 2030'a kadar nükleer savaş başlığı sayısını en az 1000'e çıkarmayı hedefliyor." ifadesine yer verildi.

Raporda, 2020'deki yeni gelişmelere göre Çin’in "barış zamanı nükleer harbe hazırlık" durumunu "uyarı üzerine fırlat" seviyesine getirdiği ve çok sayıda yeni füze silosu inşa ettiği kaydedildi.

İkinci ada zincirine ulaşacak kabiliyet

Pentagon raporunda ayrıca ABD’nin "ada zincirleri" olarak adlandırdığı ve Çin’in kendisini çevreleyen Guam Adası'nın da bulunduğu ikinci ada zincirini aşacak seviyede yeni füze sistemleri geliştirdiği belirtildi.

Çin’in bölgede askeri etkisini daha da artıracağına işaret edilen raporda, Çin Komünist Partisinin 2027’ye kadar Çin ordusunu sistemsel bir ağ altında toplayacak şekilde yeniden modernize etmeyi hedeflediği ifade edildi.

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