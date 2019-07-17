Pentagon’la Trump’ın S-400 kavgası!

Münübe Yılmaz

Türkiye’nin bütün tehdit ve engellemelere rağmen Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alması Amerika’da gündemdeki yerini koruyor...

Washington yönetimindeki Evanjelistler ve Savunma Bakanlığı’ndaki (Pentagon) derin devlet, Başkan Donald Trump’a yaptırım kararı aldırmak için baskılarını sürdürürken, Trump’ın hâlâ kararsız olduğu öğrenildi.

Türkiye’ye yaptırım konusunda kararsız olan Trump’ın Pentagon’un Ankara ile ilişkileri zora sokacak bir açıklama yapmasına da engel olduğu belirtildi. Öyle ki; Amerikan Başkanı’nın Pentagon’un S-400’ler ile ilgili basın toplantısı yapmasına iki kez karşı çıkıp durdurdu.

3 günde ikinci iptal oldu

Türkiye’nin S-400’leri teslim almaya başladığı geçen cuma günü bir açıklama yapacağını duyuran Pentagon, aynı günde birçok kez git-geller yaşamıştı. Pentagon’dan gazetecilere Türkiye’nin S-400 sistemi alması konusu ile ilgili bir basın toplantısı yapılacağını duyurmuş, ilk etapta Türkiye saati ile 18.15’te yapılacağı söylenen toplantı üç defa ertelenmiş, ardından ise Pentagon’dan toplantının iptal edildiği açıklaması gelmişti.

ABD’den önceki gün son dakika gelen bilgilerde 15 Temmuz günü Türkiye saatiyle gece 00.00’da S-400 teslimatıyla ilgili Pentagon’un basın toplantısı düzenleyeceği ve açıklamalarda bulunulacağı bildirilmişti. Ancak önceki gece yarısı yapılması planlanan toplantı da iptal edildi.

Trump engelledi iddiası

Pentagon’un son dakikada ikinci kez toplantıyı iptal etmesi üzerine deneyimli savunma bakanlığı muhabiri Paul Mcleary, sosyal medya hesabından “İnanılmaz! Pentagon, programındaki S-400 ve Türkiye konulu basın toplantısını ikinci kez iptal etti. İşler hiç iyi gitmiyor” paylaşımıyla duyurdu. Amerikan basınının kıdemli gazetecilerinden olan Paul Mcleary, iptal edilen ilk toplantı hakkında da, Pentagon’un brifinginin Trump tarafından engellendiğini belirtmişti.