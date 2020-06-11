  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Pentagon'dan Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık yardıma onay

Yeniakit Publisher
2020-06-11 18:39:19 -
Pentagon'dan Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık yardıma onay

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Ukrayna ordusuna 2020 Savunma Bütçesi kapsamında öngörülen 250 milyon dolarlık askeri yardım yapılmasına onay verdiği bildirildi.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, bu yardımla "Rusya'nın saldırganlığına karşı ülkeyi savunması için" Ukrayna ordusuna ek eğitim ve ekipman sağlanacağı belirtildi.

Yardımın 125 milyon dolarının Ukrayna hükümetinin yolsuzluklara karşı mücadelede kaydettiği ilerlemeye bağlı olacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yardım paketinde, Ukrayna'nın savunma kabiliyetini ve denizdeki durumsal farkındalık kapasitesini artıracak ekipman, hava sahasını gözetlemek için hava gözlem sistemleri, Ukrayna Kara ve Özel Kuvvetlerinin komuta, kontrol ve dayanıklılığını artırmak için topçu atışlarına karşı radar ve taktiksel ekipman, tıbbi destek ve çatışmadan tahliye prosedürlerine ilişkin eğitim ekipmanı, Rusya'nın siber saldırıları ve dezenformasyon operasyonlarına karşı siber savunma ve stratejik iletişim ekipmanı bulunuyor."

Ukrayna'ya yapılacak yardımlar geçen yıl ABD'de büyük tartışmaya neden olmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'e, Demokrat Parti başkan aday adayı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna'daki iş anlaşmalarını araştırması karşılığında bütçe yasası kapsamında öngörülen yardımları sağlayabileceğini söylediği iddia edilmişti.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı