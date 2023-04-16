Pentagon'dan UFO açılımı

ABD Savunma Bakanlığı'nın Tüm Alanlarda Anomali Çözüm Ofisi (AARO) Başkanı Sean Kirkpatrick ve Harvard Üniversitesi'nden Profesör Avi Loeb tarafından kaleme alınan yeni bir makalede, son zamanlarda ABD üzerinde görülen cisimlere ilişkin yeni teoriler ortaya atıldı.

Kirkpatrick, "fizik kurallarına meydan okuyan" bu cisimlerin uzaydaki bir "ana gemiden" gelen "sondalar" olabileceğini söyledi.

Makalede, sondaların 2017 yılında Güneş Sistemi'nin dışından geldiği tespit edilebilen ilk yıldızlararası nesne Oumuamua gibi bir "ana gemiden" Dünya yakınlarından geçişi sırasında yollanmış olma ihtimali göz önünde tutuldu.

Kirkpatrick ve Loeb'e göre, bu sondalar yıldız ışıklarını bataryalarını şarj etmek için, Dünya'daki suyuysa yakıt olarak kullanmış olabilir.

7 Mart'ta yayımlanan ve henüz hakem denetimi yapılmayan makalede yazarlar, "Yaşanabilir gezegenler, uzay, hava ve su arasında hareket edebilen ve ortamlar arası geçiş yapabilen uzaylı sondaları için özellikle cazip olacaktır. Uzak bir mesafeden bakıldığında Venüs, Dünya ya da Mars sondalar için eşit derecede çekici gelebilir. Ancak daha yakından incelendiğinde, Dünya su ve bitki örtüsünün spektral izlerini gösterecektir." ifadelerine yer verdi.

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Yazarlar Güneş'in çekim gücüyle ana uzay aracından ayrılmış olması muhtemel bu sondaları karahindiba tohumlarına benzetti.

Yazarlar uzaylılar tarafından yapılan bu yolculuğun amacının ne olabileceği sorusunuysa şöyle cevapladı: "Karahindiba tohumlarına benzer şekilde, bu sondalar da göndericisinin planını yayıyor olabilir. Gezegenin yüzeyindeki hammaddeler onlar tarafından da kendilerini çoğaltmak ya da sadece bilimsel keşif yapmak için kullanılıyor olabilir."

Hükümet yetkililerinin dünya dışı yaşam olasılığını tartışmaları çok alışıldık bir durum değil.

Pentagon'un UFO'lara ilişkin bilimsel tartışmalara açık olduğunu gösteren bu makale, akademik dünyaya gönderilen önemli bir sinyal olabilir.

Öte yandan Los Angeles Kaliforniya Üniversitesi'nden Astronomi Profesörü David Jewitt, makaledeki bazı iddiaların "son derece tartışmalı" olduğunu söyledi ve Kirkpatrick'in yazarlardan biri olmasını "tuhaf" olarak nitelendirdi.

ABD son aylarda hava sahasına giren ve Çin'in casusluk balonları olduğu bildirilen bazı cisimleri vurarak düşürmüştü.

ABD daha sonra ikisi kendi, biri de Kanada hava sahasında tespit edilen üç tanımlanamayan uçan cismi art arda vurarak düşürdüğünü açıklamıştı.

"Casus balon" gelişmeleri, Pentagon'un havadaki diğer nesneleri daha yakından incelemeye başlamasına yol açtı.

Kaynak: Euronews