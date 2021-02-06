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Dünya Pentagon'dan Türkiye ve S-400 açıklaması
Dünya

Pentagon'dan Türkiye ve S-400 açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "S-400 konusundaki duruşumuz değişmedi" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 03:02:00 -
Pentagon'dan Türkiye ve S-400 açıklaması

Pentagon Sözcüsü John Kirby, Rusya'dan S-400 alımının Türkiye'nin ABD ve NATO'ya bağlılığıyla uyuşmadığını söyledi. Kirby, "S-400 konusundaki duruşumuz değişmedi" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye ve S-400 açıklaması

Türkiye'nin uzun zamandır değerli bir NATO olduğunu ancak Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini almasının ABD ve NATO'ya olan bağlılığı ile uyuşmadığını savundu.

Kirby, "Pozisyonumuz değişmedi. S-400'ler F-35 ile uyumlu değil ve Türkiye'nin, bu programa katılımı (F-35) askıya alındı. Türkiye'ye S-400 sistemlerinden vazgeçmesi çağrısında bulunuyoruz. ABD'den Patriot sistemlerini almaları için Türkiye'ye son 10 yılda çok defa fırsat tanındı ancak onlar Rusya'ya gelir ve etki sağlayan S-400'leri almayı tercih ettiler." diye konuştu.

 

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