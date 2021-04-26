  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Pentagon'dan sözde soykırım yorumu
Dünya

Pentagon'dan sözde soykırım yorumu

ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını sözde 'soykırım' olarak nitelendirmesi hakkında açıklamalarda bulunan Pentagon Sözcüsü Kirby, Türkiye ile askeri ilişkileri etkilemeyeceğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 23:49:00 -
Pentagon'dan sözde soykırım yorumu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirerek Türkiye ile gerilen ilişkilere değindi.

Kirby, Başkan Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesinin iki ülke arasındaki askeri ilişkileri etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin soruya, "Hayır, Türkiye ile askeri ilişkilerimizde bir değişiklik olmasını beklemiyoruz. Türkiye bir NATO müttefikidir ve burada önemli bir müttefiktir. Farklı alan ve konularda bu ilişkileri yürütmeye ve bu ilişkiyi geliştirmeye devam ediyoruz. Başkanın bu hafta sonu açıklamasının bunu herhangi bir şekilde etkilemesini beklemiyoruz" yanıtını verdi.

Kirby, Biden'ın açıklamasının sonucu olarak Suriye'deki faaliyetlerinde de herhangi bir değişim olmayacağını ve bu ülkedeki az sayıda askerin amacının IŞİD ile mücadele olduğunu söyledi.

Bununla birlikte Washington'un Suudi Arabistan'ın Yemen'deki askeri müdahalesine desteği çekmesine dair Kirby, "Suudi Arabistan'a desteğimiz ülkenin saldırgan operasyonlarına katılımı değil, nefsi müdafaasına yardımı amaçlıyor" ifadelerini kullandı.

Afganistan'dan asker çekme sürecine ilişkin sözcü, "(CENTCOM Komutanı Kenneth) McKenzie, hafta sonuna kadar Afganistan'dan çekilmek için eksiksiz ve revize edilmiş bir plan sunacak" bilgisini paylaştı.

Kirby, "Taliban'ın çekilme metodumuza karşı çıkmayacağını varsayıyoruz, aksi takdirde askerlerimizi koruma kabiliyetimiz mevcut" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış Büyük Selçuklu ve Bir Zamanlar Kıbrıs'tan sonra TRT'den bir bomba daha
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu ve Bir Zamanlar Kıbrıs'tan sonra TRT'den bir bomba daha

Dönem dizileri ile büyük beğeni toplayan TRT, yeni bombayı patlatmaya hazırlanıyor. TRT1 bu kez Mevlana'nın hayatını konu edinecek...
Stratejist Abdullah Çiftçi’den bomba öneri! Bill Gates bunu yaparsa… İşte Türklerin planı
Gündem

Stratejist Abdullah Çiftçi’den bomba öneri! Bill Gates bunu yaparsa… İşte Türklerin planı

Bill Gates’in Küresel Isınma'yı yavaşlatmak için milyonlarca ton toz kireçtaşını stratosfere püskürtmek istediği proje yine gündem oldu. Str..
Rusya'dan 'sözde soykırım' açıklaması
Dünya

Rusya'dan 'sözde soykırım' açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarını skandal bir şekilde 'soykırım' olarak tanımlamasına ilişkin bir açı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay