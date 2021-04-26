Pentagon'dan sözde soykırım yorumu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirerek Türkiye ile gerilen ilişkilere değindi.

Kirby, Başkan Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesinin iki ülke arasındaki askeri ilişkileri etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin soruya, "Hayır, Türkiye ile askeri ilişkilerimizde bir değişiklik olmasını beklemiyoruz. Türkiye bir NATO müttefikidir ve burada önemli bir müttefiktir. Farklı alan ve konularda bu ilişkileri yürütmeye ve bu ilişkiyi geliştirmeye devam ediyoruz. Başkanın bu hafta sonu açıklamasının bunu herhangi bir şekilde etkilemesini beklemiyoruz" yanıtını verdi.

Kirby, Biden'ın açıklamasının sonucu olarak Suriye'deki faaliyetlerinde de herhangi bir değişim olmayacağını ve bu ülkedeki az sayıda askerin amacının IŞİD ile mücadele olduğunu söyledi.

Bununla birlikte Washington'un Suudi Arabistan'ın Yemen'deki askeri müdahalesine desteği çekmesine dair Kirby, "Suudi Arabistan'a desteğimiz ülkenin saldırgan operasyonlarına katılımı değil, nefsi müdafaasına yardımı amaçlıyor" ifadelerini kullandı.

Afganistan'dan asker çekme sürecine ilişkin sözcü, "(CENTCOM Komutanı Kenneth) McKenzie, hafta sonuna kadar Afganistan'dan çekilmek için eksiksiz ve revize edilmiş bir plan sunacak" bilgisini paylaştı.

Kirby, "Taliban'ın çekilme metodumuza karşı çıkmayacağını varsayıyoruz, aksi takdirde askerlerimizi koruma kabiliyetimiz mevcut" diye konuştu.