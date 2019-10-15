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Pentagon'dan skandal Türkiye açıklaması

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin skandal açıklamalarda bulundu.

15 Ekim 2019 Salı 15:57
Pentagon'dan skandal Türkiye açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditleri ve Hazine Bakanlığı'nın yaptırım kararının ardından Savunma Bakanı Mark Esper de Türkiye'yi Barış Pınarı Harekatı nedeniyle suçlayan açıklamalar yaptı.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Twitter'da paylaşımda bulundu.

Güvenli Bölge planına çirkin yakıştırma

"Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ile uluslararası toplumun muhalefeti ve tekrarladığı uyarılarına rağmen Suriye'nin kuzeyine tek taraflı işgal emri verdi" diyen Esper şöyle devam etti:

"Bu, geniş çaplı can kayıpları, sığınmacılar, yıkım, emniyetsizlik ve ABD askeri güçlerine büyüyen tehditle sonuçlandı."

 

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 15:57
  1. ABD
  2. Pentagon

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  • ademadem27 dk önce
    Artık icraat zamanıD-8 GELİŞTİRİLMELİbaşaka çıkış yolu yok kısasa kısas

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