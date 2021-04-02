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Dünya Pentagon'dan S-400 açıklaması! Papağan gibi tekrarlıyorlar
Dünya

Pentagon'dan S-400 açıklaması! Papağan gibi tekrarlıyorlar

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Türk mevkidaşı Hulusi Akar ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Pentagon'dan yapılan açıklamada, Türkiye'ye 'S-400'leri elinizde tutmayın çağrısı yapıldığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 02:17:00 -
Pentagon'dan S-400 açıklaması! Papağan gibi tekrarlıyorlar

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Bakan Lloyd Austin'in Türk mevkidaşı Hulusi Akar ile dün yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Görüşmede ABD ile Türkiye arasındaki karşılıklı savunma ilişkisine ve NATO ortaklığı bağlamında kolektif güvenliğe olan bağlılığın altı çizildiğini belirten Kirby, "Bakan (Austin), Türkiye'nin Afganistan'daki Kararlı Destek Misyonu'nun bir parçası olarak ve devam eden barış sürecine destek olarak oynadığı önemli rol için Akar'a teşekkür etti" dedi.

Kirby, açıklamasında iki yetkilinin olumlu diplomatik gelişmeleri; NATO müttefikleri Türkiye ve Yunanistan arasında devam eden ve Bakan Austin'in de memnuniyetle karşıladığı istikşafi görüşmeler dahil Doğu Akdeniz'deki tüm gerilimleri azaltma çabalarını ve tarafların söz konusu sürece olan bağlılıklarını ele aldığını belirtti.

Sözcü, Austin'in ayrıca USS Monterey ve USS Thomas Hudner'ın yanı sıra Türk gemilerinin de yer aldığı son tatbikatlar da dahil olmak üzere Karadeniz'de müttefikler ve ortaklar arasındaki iş birliğini vurguladığını dile getirdi.

Kirby, "Bakan Austin ve Akar, Rusya'nın yarattığı sorunlar da dahil olmak üzere NATO'nun doğu ve güney sınırlarındaki istikrarsızlığı tartıştı" ifadelerini kullandı.

Austin'in, ABD ile Türkiye arasındaki askeri iş birliğini güçlendirme yönünde çalışamanın önemine dikkat çektiğini söyleyen Kirby, Bakan'ın Türk tarafına 'S-400 hava savunma sistemlerini elinde tutmama' çağrısı yaptığını kaydetti.

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