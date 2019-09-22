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Pentagon'dan kritik açıklama: F-35'lerS-400'leri alt etmek için tatbikatta!

ABD'li F-35 pilotları başta S-400'ler olmak üzere Rus ve Çin hava savunma sistemlerine daha iyi karşı koyabilmek için açık alanda bilgisayar simülasyonlarıyla tatbikat gerçekleştirdiği öğrenildi.

22 Eylül 2019 Pazar 09:07
Pentagon'dan kritik açıklama: F-35'lerS-400'leri alt etmek için tatbikatta!

National Interest, ABD Hava Kuvvetleri pilotlarının F-35'lerle açık alanda bilgisayar simulasyonları ile S-400 gibi Rus hava savunma sistemlerinin yanı sıra Çin yapımı sistemlere karşı koyabilmek için eğitimden geçtiğini yazdı.

Pentagon yetkililerinin kaynak gösterildiği haberde, bu adımın 2020 ortaları ve sonralarında beklenen düşman tehditlerine karşı bir hazırlık amaçlı kaydedildi.

Habere göre, tatbikat kapsamında pilotlar AIM-9X füzeleri ile uçağın doğrudan nişan alanı dışında kalan hava hedeflerini vurmayı öğreniyor. Pilotlar yalnızca S-400 gibi modern sistemlere karşı koymaya hazırlanmakla kalmayıp, bu tür teknolojilere sahip ülkelerde geliştirilebilecek sistemlere de hazır olmaya çalışıyor.

ABD’nin Avrupa, Afrika ve NATO Hava Kuvvetleri Komutanı Jeffrey Harrigian ise "Ellerinde frekans değiştirebilen karadan havaya dijital füze sistemleri var ve çok kıvrak faaliyet gösterebiliyor. Bunları simulasyonlarla taklit etmek kolay değil" dedi.

"Daha çok Rusya ve Çin'den teknoloji alan ülkelerden endişeliyiz"

Harrigian, bunun Pentagon'un kesinlikle Rusya veya Çin'den düşmanlık beklediği anlamına gelmediğini, daha çok bu ülkelerden teknoloji satın alan ülkelerden endişe duyduklarını kaydetti. Tehdit bekledikleri belirli bir ülke olmadığını da vurgulayan Harrigian, her olasılığa karşı hazır olmak istediklerini ifade etti.

Son yıllarda Türkiye ve Hindistan, S-400 sevkiyatı için Rusya ile anlaşma imzaladı.

Harrigian dün de Rusya’nın Avrupa'daki "olası saldırganlığına anında yanıt vermeye" hazır olduklarını, Rusya'nın Kaliningrad şehrinin hava savunma sistemini geçmek için bir planları olduğunu söylemişti.

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 09:07
  1. National Interest
  2. F-35
  3. S-400

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