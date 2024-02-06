  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Uzayda en fazla kalan insan: onun için sarsıcı olay! 'Çocuklarım babasız büyüdü! İşte verdiği cevaplar

Petrol haberi dikkat çekti: Kazakistan, o bölgede 3 milyon tona çıkaracak! Azerbaycan ile anlaşma tamam

Ali Koç artık insan içine çıkamaz! Dursun Özbek yerin dibine batırdı batırdı çıkardı

ABD'de başkanlık yarışı: kim önde? ABD'yi ne bekliyor? Biden, Trump bakın kaç puan! Son durumu

Yüzer GES potansiyeli! Hayrete düşüren megavat hesabı: kaç olarak hesaplanıyor! Güvenlik için herkes peşinde

Hem de CHP binasında! Yine çaycıya sarkıntılık ettiler

Baykar'ın Akıncı - Bayraktar TB2 SİHA, İHA başarısının sırrı

CHP’de büyük skandal: Cinsel saldırıdan tutuklandı

Rus casus ağı ifşa oldu! Bomba iddiası: Ukrayna'dan üst düzey isimler var: Rusya'ya giden çok sayıda...

“İstanbul ittifakı çağrısı yapmıştım. İyi ki yapmışım” diyen İmamoğlu DEM’liyor
Dünya Pentagon'dan Irak'a misilleme cevabı
Dünya

Pentagon'dan Irak'a misilleme cevabı

Yeniakit Publisher
2024-02-06 01:34:00 -
Pentagon'dan Irak'a misilleme cevabı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 3 askerinin öldüğü Ürdün-Suriye sınırındaki ABD üssüne yapılan saldırı nedeniyle gerçekleştirdiği misillemelerde Iraklı güvenlik güçlerinin kayıp verdiği açıklamalarına karşılık Irak’ta sadece İran destekli grupların hedef alındığını savundu.

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Irak hükümeti yetkililerinin, ABD’nin misilleme saldırılarında aralarında sivillerin de bulunduğu 16 Iraklı güvenlik görevlisinin öldüğü açıklamasına karşılık Ryder, ABD’nin Irak içinde sadece İran yanlısı grupların hedef alındığı konusunda ısrar etti.

Ryder, “Neyi hedeflediğimiz konusunda çok açık olduğumuzu düşünüyorum ve bunlar, İran Devrim Muhafızları Ordusu ve ona bağlı milisler tarafından ABD kuvvetlerine saldırmak için kullanılan veya kullanılmakta olan tesislerdi." şeklinde konuştu.

ABD’nin misillemeleriyle bağlantılı olarak “büyük olasılıkla kayıpların olduğu sonucuna varmak doğru olur" diyen Ryder, saldırıların sonuçlarıyla ilgili belirlemelerin ise devam ettiğini kaydetti.

Ryder, Iraklılara, Irak'taki İran destekli grupların saldırılarına karşı ABD askerini koruma hakkını saklı tuttuklarını sürekli olarak ilettiklerini ve ABD’nin misilleme saldırılarının henüz “tamamlanmadığını” belirterek, “Bu grupların ABD'yi bölgeden ayrılmaya zorlamak gibi açık bir amaçları olduğunu biliyoruz.” ifadesini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 3 Amerikan askerinin öldüğü, 40’tan fazla askerin yaralandığı ABD’ye ait Kule 22 adlı üsse yapılan saldırıya karşılık olarak Irak ve Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusuna ait hedeflere yönelik 2 Şubat’tan itibaren hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.

CENTCOM tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suriye ve Irak'ta İran devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü ile bağlı milis gruplara ait en az 85 hedefin hava saldırısıyla vurulduğu bildirilmişti.

Irak Hükümet Sözcüsü Basım Avvadi, yaptığı yazılı açıklamada, "Amerikan yönetimi, Kaim Akkaşat (Enbar) bölgesindeki güvenlik güçlerimize saldırı düzenledi. Bu düşmanca saldırı aralarında sivillerin de bulunduğu 16 kişinin şehit olmasına ve 25 kişinin de yaralanmasına neden oldu." ifadelerini kullanmıştı.

Saldırının bölgedeki yerleşim yerleri ve kamu mallarında hasara neden olduğunu ifade eden Avvadi, ABD'nin söz konusu saldırıyla ilgili Irak hükümetine bilgi verdiği iddialarının ise "asılsız" olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA

Ünlü yapay zeka ChatGPT artık Pentagon'un hizmetinde!
Ünlü yapay zeka ChatGPT artık Pentagon'un hizmetinde!

Teknoloji

Ünlü yapay zeka ChatGPT artık Pentagon'un hizmetinde!

Pentagon duyurdu: ABD, Irak'taki İran bağlantılı tesisleri vurdu
Pentagon duyurdu: ABD, Irak'taki İran bağlantılı tesisleri vurdu

Gündem

Pentagon duyurdu: ABD, Irak'taki İran bağlantılı tesisleri vurdu

Pentagon'dan sert açıklama: Karşılık vereceğiz
Pentagon'dan sert açıklama: Karşılık vereceğiz

Dünya

Pentagon'dan sert açıklama: Karşılık vereceğiz

Pentagon: ABD, uzaylı istilasına karşı savunmasız
Pentagon: ABD, uzaylı istilasına karşı savunmasız

Dünya

Pentagon: ABD, uzaylı istilasına karşı savunmasız

Pentagon’dan Türkiye’ye F-35 savaş uçakları satışına ilişkin açıklama! Türkiye'de milyonları ilgilendiriyor...
Pentagon’dan Türkiye’ye F-35 savaş uçakları satışına ilişkin açıklama! Türkiye'de milyonları ilgilendiriyor...

Teknoloji

Pentagon’dan Türkiye’ye F-35 savaş uçakları satışına ilişkin açıklama! Türkiye'de milyonları ilgilendiriyor...

Pentagon’dan Türkiye’ye F-35 savaş uçakları satışına ilişkin açıklama! Türkiye'de milyonları ilgilendiriyor...
Pentagon’dan Türkiye’ye F-35 savaş uçakları satışına ilişkin açıklama! Türkiye'de milyonları ilgilendiriyor...

Teknoloji

Pentagon’dan Türkiye’ye F-35 savaş uçakları satışına ilişkin açıklama! Türkiye'de milyonları ilgilendiriyor...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23