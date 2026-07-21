  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Galatasaray'dan zehir zemberek açıklama: Suç duyurusunda bulunacağız Yunan yine kaşınıyor! Kıbrıs'a gel de al boyunun ölçüsünü Trump'tan İran’a yeni tehdit: Öldürdükleri her Amerikan askerinin bedelini misliyle ödeyecekler... Korsan ABD'den küstah abluka! İran gemilerini hedef aldılar! FBI ve ICE’ye saldırı: ABD’yi ayağa diken saldırgan yakalandı İran'da gizemli patlama! ABD'nin Şiraz kentini hedef aldığı iddiaları bölgeyi alarma geçirdi! Özcan'ın cinsel saldırı davasında ahlaksızlık zirve yaptı: 'Rızam dışında sapkın ilişkiye zorlandım!' Gözaltındaki polislerin mesajlaşmaları şok etti! Mahrem bilgiler çetelere sızdırılmış Azeriler gerçekten kardeşmiş! Türkiye için İsrail’e tehdit CHP’li Emir’den yine bildik teraneler! İzmit'teki yolsuzluğa ve rüşvete de arka çıktılar!
Dünya Pentagon yaralı asker sayısını gizliyor!
Dünya

Pentagon yaralı asker sayısını gizliyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Pentagon yaralı asker sayısını gizliyor!

New York Times'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, Pentagon'un İran'ın son saldırılarının bir bölümünü ve bu saldırılarda yaralanan asker sayısını kamuoyuna tam olarak açıklamadığı öne sürüldü.

New York Times'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, Pentagon'un İran'ın son saldırılarının bir bölümünü ve bu saldırılarda yaralanan asker sayısını kamuoyuna tam olarak açıklamadığı öne sürüldü.
Pentagon tarafından açıklanan resmi veriler ile sahadaki gerçek durum arasında ciddi farklar bulunuyor.

İsmini gizli tutan yetkililer, Ürdün’de iki ABD askerinin öldüğü ve bir askerin kaybolduğu ölümcül saldırı öncesinde, İran’ın bölgedeki ABD güçlerine yönelik üç ayrı saldırı daha düzenlediğini aktardı. Bu gizli tutulan saldırılar, çok sayıda ABD askerinin yaralanmasına ve askeri helikopterlerin hasar görmesine sebep oldu. Resmi Pentagon açıklamaları ise bu hasarları ve saldırıları tamamen kapsam dışı bıraktı.

Askeri kaynaklar, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) mevcut raporlama kuralları gereği, hafif yaralanan ve görevine hızla dönen askerlerin durumunu bildirme yükümlülüğünden muaf olduğunu ifade ediyor. Bu durum, kamuoyuna eksik bilgi verilmesine zemin hazırlıyor.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gizemli çanta, 3 kg altın rüşvet itirafı, "Öldürsem doymam" tehdidi... Fatma Kaplan Hürriyet soruşturmasında şok detaylar!
Gündem

Gizemli çanta, 3 kg altın rüşvet itirafı, "Öldürsem doymam" tehdidi... Fatma Kaplan Hürriyet soruşturmasında şok detaylar!

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Veli Ağbaba’ya yakın iş insanı Turgut Koç’un "3 kilo altın rüşvet" itirafıyla sarsılan CHP'li İzmit Be..
Yılmaz: Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü kutlu olsun
Gündem

Yılmaz: Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü kutlu olsun

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kıbrıslı Türkleri özgürlüğe kavuşturan, Ada’ya barış ve huzur getiren Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52...
Türkiye yeni güne operasyonla uyandı! Belediye başkanı ve eşi gözaltına alındı
Gündem

Türkiye yeni güne operasyonla uyandı! Belediye başkanı ve eşi gözaltına alındı

CHP’li İzmit Belediyesi’ne sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Operasyonda Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltına alındı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23