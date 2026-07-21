Pentagon yaralı asker sayısını gizliyor!

New York Times'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, Pentagon'un İran'ın son saldırılarının bir bölümünü ve bu saldırılarda yaralanan asker sayısını kamuoyuna tam olarak açıklamadığı öne sürüldü.

Pentagon tarafından açıklanan resmi veriler ile sahadaki gerçek durum arasında ciddi farklar bulunuyor.

İsmini gizli tutan yetkililer, Ürdün’de iki ABD askerinin öldüğü ve bir askerin kaybolduğu ölümcül saldırı öncesinde, İran’ın bölgedeki ABD güçlerine yönelik üç ayrı saldırı daha düzenlediğini aktardı. Bu gizli tutulan saldırılar, çok sayıda ABD askerinin yaralanmasına ve askeri helikopterlerin hasar görmesine sebep oldu. Resmi Pentagon açıklamaları ise bu hasarları ve saldırıları tamamen kapsam dışı bıraktı.

Askeri kaynaklar, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) mevcut raporlama kuralları gereği, hafif yaralanan ve görevine hızla dönen askerlerin durumunu bildirme yükümlülüğünden muaf olduğunu ifade ediyor. Bu durum, kamuoyuna eksik bilgi verilmesine zemin hazırlıyor.