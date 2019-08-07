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Pentagon tüm dünyaya duyurdu: Örgüt bölgede yeniden harekete geçti

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı, Suriye'de DAEŞ tehlikesinin yeniden canlandığını duyurdu.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 22:26
Pentagon tüm dünyaya duyurdu: Örgüt bölgede yeniden harekete geçti

Amerikan askerlerinin iç savaş ülkesinden çekilmeye başlamasıyla terör örgütünün yeniden gruplar oluşturmaya başladığını savunan ABD Savunma Bakanlığı, militanların toplandığı bölgeleri izlemenin de zorlaştığını belirtiyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de 'yeniden canlandığı' uyarısında bulundu.

Pentagon Başmüfettişi tarafından Kongre için hazırlanan raporda, Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmeye başlamasının ardından örgüt militanlarının ülkede yeniden gruplar oluşturmaya başladıkları belirtildi.

Raporda, DEAŞ'ın Suriye'deki 'başkenti' Rakka'yı kaybetmesine rağmen, bu ülkede ve Irak'ta yerel güçlerin zayıflıklarından faydalandığı vurgulandı. DEAŞ'ın Irak'ta eylem düzenleme kapasitesini artırdığına da dikkat çekildi.

ABD'nin militanların toplandıkları muhtemel bölgeleri izlemesinin ve sahadaki müttefiklerine tavsiye vermesinin zorlaştığı da vurgulandı.

Yenilgiye uğrattık demişlerdi

ABD Başkanı Donald Trump ise daha önce DEAŞ'ın tamamen yenilgiye uğratıldığını söylemişti. Trump geçen ay bir kabine toplantısında, "Halifeliğe karşı harika bir iş çıkardık. Halifeliğin topraklarının yüzde 100'ünü geri aldık ve hızla Suriye'den çıkıyoruz" demişti.

DEAŞ'a karşı yürütülen mücadele zirveye ulaştığında, Suriye'de 3 bin Amerikan askeri vardı. Şu an ülkede kaç Amerikan askerinin kaldığı bilinmiyor.

Donald Trump'ın Aralık ayında Amerikan askerlerini Suriye'den çekme kararı almasının ardından dönemin ABD Savunma Bakanı James Mattis istifa etmişti. Trump geçen ay yaptığı açıklamada ise "Yakında oradan çıkmış olacağız. Böylece kendi sorunlarıyla kendileri ilgilenecekler. Suriye kendi sorunlarıyla başa çıkabilir İran ile birlikte, Rusya ile birlikte, Irak ile birlikte, Türkiye ile birlikte. Biz 7 bin mil uzaktayız" demişti.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre 100 ülkeden 40 binden fazla kişi, Suriye veya Irak'a giderek DEAŞ'a katıldı.

ABD öncülüğündeki Uluslararası DEAŞ'la Mücadele Koalisyonu'na göre, DEAŞ'lı teröristlerin büyük çoğunluğu ya çatışmalarda ve bombardımanda öldü ya da şu an gözaltında.

Koalisyon yetkilileri, kaç yabancı savaşçının ölmüş olabileceğiyle ilgili tahminde bulunmaktan kaçınıyor.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 22:26
  1. ABD
  2. DAEŞ
  3. İŞİD

YORUM YAZ

  • HaticeHatice32 dk önce
    Bu kafir o,cocuklari deasi yeniden hortlatiyorlar bir sekilde suriye irak turkiye ucgenine huzur vermemek icin yapiyorlar ey chp ey ismet inonu kesinlikle kabir azabi cekiyorsundur mutlaka 1960 yillarda mersin de atas rafinerinde calisan bir muhendis soylemisti okulla oraya geziye gittigimizde ulkemizi natoya bagladi bagimsizlik icin kurtulus savasi yaptik dediler ama bizi israile abd ye bagimli hale getirdiler bu natodan cikmak istesekte cikamayiz bu atas rafinerisinide onlar kurdu tarsus amerikan kolesinide onlar kurdu demisti niye turkiye kanaliyla hem turkuyeyi hemde ortadoguyu kontrol altinda tutacaklardi 59 yil olmus muhendisin anlattigi konuya biz simdi aslinda bunlardan kurtulmak istiyoruz ama adamlar onlarin istediklerini yapmayanlara darbe yapip istikrarsizlik yasatiyorlar biz muslumanlara birde bunlarin sevdalisi chp zihniyeti bunlarla isbirligi yaparak bu ulkeye ihanet ediyorlar ve bu ulke nin atalari 600 sene dunyaya adaletle yonetmemis sanki, onlarin cumhuriyetini ingilizler kurdu ve ozgurlugumuzu akdilar ama artik az kaldi diyorum adb israil ingilizler patir patir yok olacaklar su anda fitneciler ve munafiklar kiyamete yakin cogalacaklar insanlara nefret asilayacaklar ve inanan muslumanlar allahim yeter artik dayanamiyoruz diyecekler iste o sirada allah nurunu tamamliyacagi o mubarek insani dunyayi adaletle yonetecek sahsi basimiza getirecek bu mubarek sahsin gelmesi ile ilgili alametlerin cogu cikti bir kac alamet kaldi o da heran cikabilir simdi bu kafirler ne yapacak bakalim gerci ciban basi israil vatikan ve ingiltere diye bir yer olmayacak insallah
  • mustafamustafa32 dk önce
     AMERİKASI. NE ZAMAN TÜRKİYE OPERASYONA BAŞLASA ÖRGÜT CANLANIYOR. 
  • OmarOmar35 dk önce
    Suriyede pkk oyunu abd nin çıkmamak için bahane üretiyor deaşmi kaldı türkiyeye oyun başka bişey değil bence iran atışmasıda turkiyeyebi oyun Allahualem .
  • Matrak örgütMatrak örgüt42 dk önce
    Avrupa birliği bize kokoreç yerseniz almayız, alaturka wc kullanırsanız sizi birliğe almayız derdi örgütte biz nezaman pkk yı tepeleyeceğiz hemen örgütü canlandırıyorlar
  • Kızıl Elma Kızıl Elma 56 dk önce
    Son dönenlerde Türkiyenin Amerikaya rest çekmesi ..bunu Daişle intikam almak istiyor ..Aslında Türkiye Amerika ile Paralı Askerle Savaşıyor ..Türkiyenin yapacağı tek iş Bütün terö için Sefer birlik ilan idecek Ortadoğunun neresinde olursa olsun vuracak ..çünkü Amerika açıkça Türkiyeyi Bölgede istemiyor anlamına geliyor...bu iş Evanjelist ve Siyonistlerin bölgeye hakım olmak için çaba sarf ediyorlar..bir nevi Armegpnda savaşının başlangıcı diye biliriz...
  • İbrahimİbrahim1 sa önce
    Bu örgütünde,fetönünde,PKK nında yuları senin elinde,sen istemeden kıçlarını oynatamazlar.Kimi kandırıyorsun Büyük şeytan.
  • Hakki SavunanHakki Savunan1 sa önce
    Kendi kurduklari Yapiyi dünyaya yutturmaya calişmalari ne Garipdirki Türkiyenin Operasyon Hazirliği sirasinda tekrardan Islamla ilgisi olmayan bu yapiyi öne atiyorlar YPG yi Savunma Bahanesi. Bu Gösteriyorki Bana göre Allah bilir doğrusunu Anlaşma sağlanamadi Türkiyem yakinda girip InşaAllah Kürt Kardeşlerimizle ilgisi olmayan bu yapinin Allahin izniyle işlerini bitirir. Istedikleri oyunlari oynasinlar Allah Müssade etmedikden sonra herşey boş. La galibe IllAllah.
  • Eyup Eyup 1 sa önce
    Yemezler.Suriye'ye girmememiz için yine daes ayakları yok canlandı canlanacak falan filan. Ama Türkiye ne kadar çok beklerse o kadar çok bedel ödeyecek. Amerika ile kurulan güvenli bölgeden ne Hayır gelir varın siz düşünün.Anlaşılan Türkiye cesaret edemedi.
  • BekirBekir1 sa önce
    Kâfir abdnin en büyük yalanlarından biri daha....
  • SeymenSeymen1 sa önce
    Yalana, bahaneye bak !!!
  • ahmetahmet1 sa önce
    siyonist ve emperyalist ortak hedefler için ABD İMALATI TERÖR ÖLÜMSÜZDÜR!

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