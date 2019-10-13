Pentagon tüm dünyaya duyurdu: 1000 askerimizi çekiyoruz ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'den çekilme kararını Donald Trump'ın verdiğini açıkladı. Esper, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyinden 1000 askeri çekeceklerini bildirdi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Başkan Donald Trump'ın ABD askerlerini Suriye'nin kuzeyinden çekme emri verdiğini açıkladı. Karar, 1000 kadar askeri bağlarken, askerler ülkenin güneyine kaydırılacak, ülkeden tamamen çıkmayacak. CBS televizyonunda yayımlanan 'Face the Nation' programına katılan ABD Savunma Bakanı Esper, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'yla Suriye'nin kuzeyindeki durumun tehlike arz edebileceğini belirterek bölgedeki askerlerinin planlı bir şekilde güneye çekileceğini açıkladı. Esper, "Ulusal güvenlik ekibimizle yaptığımız görüşmelerin ardından dün akşam Başkan'la konuştum ve Suriye'nin kuzeyindeki güçlerimizi planlı bir şekilde çekmemiz talimiatını verdi" dedi. Mark Esper'in verdiği bilgiye göre 1000 kadar ABD askeri kuzeyden çekilerek, ülkenin güneyine kaydırılacak. Esper, askerlerinin, ABD destekli YPG'liler ve Türk askeri arasındaki çatışmada arada kalmaması amacıyla bu kararın alındığını belirtti. Ayrıntılar geliyor...

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