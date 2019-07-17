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Pentagon skandal Türkiye kararını duyurdu!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin F-35 programından çıkarıldığını duyurdu.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 22:16
Pentagon skandal Türkiye kararını duyurdu!

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini almasıyla ilgili yeni bir açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin F-35 programından çıkarıldığını duyurdu.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 22:16
  1. ABD
  2. Beyaz Saray

YORUM YAZ

  • HasanHasan18 dk önce
    İsabet oldu F 35 turşusunu kursunlar mig 35 Rusya uçakları dahada enteresan yarın onları alırız bi daha pişman olurlar
  • MuratMurat18 dk önce
    Tfx 2023 reis adlı uçak yapıyorlarmış bizimkiler. Ama inşallah motor yaparız motor
  • AkilAkil23 dk önce
    Natosuz yasamak daha güzel NATO olmasa biz yaşayamaz görüyorlar bizisenin natonun allahbelasını versin
  • Eyup Eyup 25 dk önce
    Çok güzel oldu.Şimdi kendi milli uçağımız tfx projemizi gece gündüz demeden çalışıp milyarlarca dolarımızı coni kafirine kaptırmadan kendimiz yapmalıyız. Türkiye coninin 52. Eyaleti değildir. İncirlik ve kürecik derhal kapatılsın. Rusya su-57 leri satmak için hazır bekliyor.Parasıyla değilmi.
  • ahmetahmet26 dk önce
    ABD strarejik ortak olarak pkk/fetö ve guney kibris rum kesimini tercih etti...no problem yeni bagimsiz Turkiye prangalarindan kurtuluyor...ne abd, ne rusya, ne cin...hersey milli guclu devletimiz icin!
  • AkilAkil27 dk önce
    Alın alın bizde natoyu askiya alırız malatyayi incirliki kapatırız olur bitter nasıl olsa NATO silah kaçakçıligi işi yapiyor
  • DadaşDadaş29 dk önce
    Savcının oğlu millete kurşun sıkıyor.... serbest bırakılıyor..... bunu bırakan savcı.... Anne ve babası işten atılmalı türkiyede adelet kalmamış denmemeli.... adalet bakanı uyan lütfen..... bu nasıl bir namussuzluk....8 kişi yarala iki kişi vur bırakil..... lütfen sayın editörler bu konuyu iradeleyim.......
  • Boş yorumlarBoş yorumlar29 dk önce
    Adamlar 1. Dünya savasindan önce parasını almalarına rağmen Osmanlıya satın alınan gemileri savaşı bahane ederek vermeyen ingiltere gibi hem paramizin hem uçakların üzerine yatıyor bizimde ülke olarak elimizden birşey gelmiyor ! Yazık dustugumuz duruma
  • YorumcuYorumcu32 dk önce
    1 aya kalmaz savaş var. Bari bizimkiler ilk vuran olsa...Şuan tvlerde yorumcular halkı uyutmaya devam ediyor. Halbuki savaşa hazirlamali
  • AliAli36 dk önce
    Bir uzulduk bir uzulduk deme gitsin. Ver verdigimiz parayi o vakit.
  • HercaiHercai39 dk önce
    Daha güzel bı haber olamazdi
  • misafirmisafir44 dk önce
    Ödediğimiz paralarıişletmeden kazanacağımız hesaplanarak iade edilsin.Abd nineşkiyalığı başkalarınızora iterse ,abd nin terörist tanımı,ancak kendini ifadesi olur.
  • KEMALİST(DİRENİŞ)KEMALİST(DİRENİŞ)45 dk önce
    EYVAH EYVAH !
  • kralkral45 dk önce
    incirlik faaliyetleri askıya alınmalı
  • MikiforovMikiforov46 dk önce
    Yüzyılın kazığını yemekten kurtulduk ...Kendimiz kendi ucagimizi temin etmeye uretmeye calisalim ve ozel bir tepki olarak abd buyukelcisini istenmeyen adam ilan edip ulkesine geri yollayip kurecik ussunu kapatalım
  • serdarserdar47 dk önce
    Hayırlı olsun ve nice hayırlara da vesile olsun. inşallah bunlarla ortak hiç bir işimiz kalmasın.
  • Seve seve verecekler!Seve seve verecekler!48 dk önce
    ABD uslerini kapatiyoruz ve dostumuz muttefikimiz abd'nin pkk'ya silah vermesini desteklemesini istemiyoruz ve abd'nin bolgeden uzak durmasini tavsiye ediyoruz" diye bir aciklama yapsin! Bak f-35 ler ve de feto kopegi nasil geliyor!
  • Seve seve verecekler!Seve seve verecekler!48 dk önce
    ABD uslerini kapatiyoruz ve dostumuz muttefikimiz abd'nin pkk'ya silah vermesini desteklemesini istemiyoruz ve abd'nin bolgeden uzak durmasini tavsiye ediyoruz" diye bir aciklama yapsin! Bak f-35 ler ve de feto kopegi nasil geliyor!
  • AgaAga48 dk önce
    Natodan atma gündeme gelemezse sıkıntı yok.F35 in muadili eminim ondan iyidir . Inşallah bu süreçlerden türkiye ders alır.Rusya çine dayanmak yerine yerli üretim için adım atar . Çözüm budur
  • uyan tcuyan tc53 dk önce
    o zaman paramızı geri ödeyin şerefsizler
  • EKOLL EKOLL 57 dk önce
    Sıktı yahu. Kapatın Türkiye deki kalan Amerikan üslerini. Bu sebeple Amerikan baskısından ebediyen kurtulalım. Her şerde bir hayr vardır.

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