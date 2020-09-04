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Aktüel Pentagon, resmi gazetesi Stars and Stripes'ı kapatıyor
Aktüel

Pentagon, resmi gazetesi Stars and Stripes'ı kapatıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-04 20:53:11 -
Pentagon, resmi gazetesi Stars and Stripes'ı kapatıyor

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2021 Savunma Yetkilendirme Yasası kapsamında savunma bütçesinden fonunun kesilmesi öngörülen Amerikan ordusunun resmi yayın organı "Stars and Stripes" gazetesini kapatıyor.

Pentagon'da konuyla ilgili yayımlanan bir genelgede Stars and Stripes'ın 30 Eylül itibarıyla yayın hayatına veda edeceği kaydedildi.

Genelgede, yönetimin bütçe yasası kapsamında böyle bir adım atma hakkı bulunduğunu ve bu adımla Stars and Stripes'ın 15,5 milyon dolarlık bütçesinden tasarruf edileceği ifade edildi.

Söz konusu 2021 savunma bütçesi Kongrenin her iki kanadından ayrı ayrı geçmesine rağmen tek metin haline getirilip onaylanmadığı ve ABD Başkanı Donald Trump'a imza için gönderilmediği için Pentagon'un bu adımı Washington'da tartışmalara neden oldu.

Kongre henüz konuyla ilgili resmi bir adım atmadı ancak 15 senatör, ABD Savunma Bakanı Mark Esper'e mektup yollayarak Kongre'nin kararı kesinleşmeden gazeteyi kapatmaması talebinde bulundu.

Stars and Stripes ilk kez 1861'de Amerikan iç savaşı sırasında Missouri eyaletinde yayımlanmıştı.

Gazete, ABD ordusuna ilişkin güncel haberleri Amerikan üslerindeki askerlere sağlamak amacıyla bakanlık tarafından fonlanıyordu.

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