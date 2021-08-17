Pentagon, Kabil Havalimanı'ndaki kaos görüntülerinden sorumlu olmadığını savundu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Bakanlıkta düzenlediği basın brifinginde Afganistan'daki son durumu ve devam eden tahliye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kirby, son 24 saatte Afganistan'ın herhangi bir yerinde hava saldırısı düzenlemediklerini ve Amerikan silahlarının Taliban'ın eline geçmemesi için bu silahları yok etme ya da buna benzer bir eylem içinde olmadıklarını söyledi.

Afganistan'da kontrolü eline geçiren Taliban'ın liderleriyle bazı ABD'li yetkililerin görüştüğünü hatırlatan Kirby, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Frank McKenzie'nin pazar günü Doha'da Taliban liderleriyle bir araya geldiğini belirtti. Kirby, söz konusu görüşmelerde Taliban'a "tahliye operasyonuna müdahalede bulunmaması gerektiğinin" söylendiğini vurguladı.

Tahliye operasyonu planının mükemmel şekilde işlemediğini kabul eden Sözcü, tüm durumlara karşı yaptıkları planlamaların askeri olarak en iyi şekilde uygulanmasını temin etmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Sahada 6 bin civarında askerle planlarını en iyi şekilde icra edeceklerini söyleyen Kirby, tüm ihtimalleri öngörmelerinin mümkün olmadığını ifade ederek Kabil Havalimanı'nda ortaya çıkan görüntülerden kendilerinin sorumlu olmadığını savundu.

Kabil Havalimanı'nda hava operasyonları yeniden başladı

Brifingde söz alan ABD'li Tümgeneral Hank Taylor, Kabil Havalimanı'nda dün yaşanan kaosun ardından gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını ve havalimanının hava operasyonlarına yeniden açıldığını duyurdu.

ABD'nin Kabil Büyükelçiliğindeki personelin Hamid Karzai Havalimanı'na transfer edildiğini aktaran Taylor, havalimanındaki bu kişilerin şu anda tamamen güvende olduğunu belirtti. Taylor ayrıca ABD'ye destek olan Afganlardan şu ana dek yaklaşık 700'ünün ülkeden ayrıldığını da sözlerine ekledi.

- Taliban’ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.