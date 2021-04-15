  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Pentagon, İstanbul konulu o soruyu reddetti
Dünya

Pentagon, İstanbul konulu o soruyu reddetti

ABD'nin Türkiye üzerinden Karadeniz'e savaş gemisi yollama planından caymasının ardından Pentagon kaynağı, konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 13:08:00 -
Pentagon, İstanbul konulu o soruyu reddetti

Sputnik’e konuşan ABD Savunma Bakanlığı kaynağı, iki savaş gemisinin İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz’e girişinin iptal edildiğine ilişkin haberler hakkında bir açıklama yapmayı reddetti.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin Türkiye’ye ABD’li savaş gemisinin boğazdan geçişinin iptal edildiğine yönelik haberlerin sorulduğu ABD Savunma Bakanlığı kaynağı, şunları söyledi:

“Bölgedeki durumu çok dikkatli bir şekilde takip etmeye devam ediyoruz. Gemiler hakkındaki haberlerle ilgili bilgimiz var, ancak güvenlikle ilgili nedenlerden bu tarz operasyonel detayları konuşmuyoruz. Karadeniz ve bölgedeki başka birçok yerde düzenli olarak çalışıyoruz.”

Daha önce Dışişleri kaynaklarınca, Montrö Sözleşmesi'ne uygun olarak iki ABD savaş gemisinin Karadeniz'e çıkacaklarına dair 15 gün önceden diplomatik kanallardan bildirim yapıldığı ve gemilerin ayrı ayrı 14 ve 15 Nisan'da Karadeniz'e geçmesinin, 4 ve 5 Mayıs'ta dönmesinin öngörüldüğü bildirilmişti.

AA'nın haberine göre diplomatik kaynaklar, ABD'ye ait iki savaş gemisinin boğazlardan geçmediğini, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na bilgi verdiğini kaydetmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Tr.

Rusya tatbikata geçince mabadları yemedi...Rusya bu adamı döve döve terbiye eder.Güç kullanmak adamların genlerinde var.
  • Yanıtla
Ekonomist Mahfi Eğilmez'den Ali Koç'a tarihi uyarı
Ekonomi

Ekonomist Mahfi Eğilmez'den Ali Koç'a tarihi uyarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Gezi eylemcilerine otelinin kapısını açan Ali Koç'a ekonomist Mahfi Eğilmez'den uyarı geldi...
AstraZeneca kullanımını durdurduk derken yere yığıldı
Dünya

AstraZeneca kullanımını durdurduk derken yere yığıldı

Danimarka'da İlaç Ajansı’nın Farmakoloji Bölüm Direktörü Tanja Erichsen, Astrazeneca aşısının kan pıhtılaşma sebebiyle durdurulduğunun açıkl..
Türkiye'nin altınları yurt dışından nasıl getirildi? Türker canlı yayında anlattı
Ekonomi

Türkiye'nin altınları yurt dışından nasıl getirildi? Türker canlı yayında anlattı

Türkiye'nin Merkez Bankası'nın nasıl kurulduğunu anlatan Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Masum Türker, Türkiye'nin yurt dışındaki altı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay