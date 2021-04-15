Pentagon, İstanbul konulu o soruyu reddetti

Sputnik’e konuşan ABD Savunma Bakanlığı kaynağı, iki savaş gemisinin İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz’e girişinin iptal edildiğine ilişkin haberler hakkında bir açıklama yapmayı reddetti.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin Türkiye’ye ABD’li savaş gemisinin boğazdan geçişinin iptal edildiğine yönelik haberlerin sorulduğu ABD Savunma Bakanlığı kaynağı, şunları söyledi:

“Bölgedeki durumu çok dikkatli bir şekilde takip etmeye devam ediyoruz. Gemiler hakkındaki haberlerle ilgili bilgimiz var, ancak güvenlikle ilgili nedenlerden bu tarz operasyonel detayları konuşmuyoruz. Karadeniz ve bölgedeki başka birçok yerde düzenli olarak çalışıyoruz.”

Daha önce Dışişleri kaynaklarınca, Montrö Sözleşmesi'ne uygun olarak iki ABD savaş gemisinin Karadeniz'e çıkacaklarına dair 15 gün önceden diplomatik kanallardan bildirim yapıldığı ve gemilerin ayrı ayrı 14 ve 15 Nisan'da Karadeniz'e geçmesinin, 4 ve 5 Mayıs'ta dönmesinin öngörüldüğü bildirilmişti.

AA'nın haberine göre diplomatik kaynaklar, ABD'ye ait iki savaş gemisinin boğazlardan geçmediğini, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na bilgi verdiğini kaydetmişti.