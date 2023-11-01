Pentagon hamlesini duyurdu, harekete geçilecek: Kuzey Kore'nin 3. casus uydu fırlatma girişimi olay oldu
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kuzey Kore'nin üçüncü balistik füze teknolojisini hamlesi geliyor! Pentagon'da hareketlilik: Kuzey Kore takip edilecek: kullanarak yörüngeye casus uydu fırlatma girişimini izlemeye devam edeceklerini duyuldu. İlgili yaptığı konuşma dünyada çok konuşulacak...
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kuzey Kore'nin üçüncü balistik füze teknolojisini kullanarak yörüngeye casus uydu fırlatma girişimini izlemeye devam edeceklerini bildirdi.
Pentagon Sözcüsü General Pat Ryder, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Ryder, Kuzey Kore'nin girişimi hakkında ellerindeki bilgileri paylaşmayacağını ancak Pyongyang yönetiminin üçüncü casus uydu fırlatma girişiminin takip edileceğini söyledi.
İsrail-Filistin çatışması ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın, ABD'nin Hint-Pasifik bölgesindeki faaliyetlerini etkileyebileceğine ilişkin yorumlar hakkında konuşan Ryder, Washington'ın Güney Kore ve Japonya'ya yönelik "genişletilmiş caydırıcılık" taahhüdünü yineledi.
Ryder, müttefikleri Güney Kore ve Japonya'yla yakından çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.
Kuzey Kore, 31 Mayıs'ta askeri casus uydu fırlatma girişiminde bulunmuş, deneme, taşıyıcı roket sistemindeki arıza nedeniyle başarısız olmuştu. Pyongyang yönetimi, bu denemeyi yılın ilk yarısındaki "en ciddi hata" olarak tanımlamıştı.
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Kuzey Kore, uluslararası kınamalara rağmen kısa sürede uydunun yeniden "doğru şekilde" fırlatılacağını duyurmuştu.
Pyongyang yönetimi, 23 Ağustos'ta da ikinci casus uydu fırlatma denemesi gerçekleştirmiş ancak bunun da başarısız olduğunu açıklamıştı. Kuzey Kore, bu başarısız girişimin ardından ekimde yeniden deneme yapılacağını bildirmişti.
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