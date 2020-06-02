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Dünya

Pentagon, Donald Trump'ın orduyu devreye sokmasından endişeli

CNN Internationa'a konuşan ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkede günlerdir süren protestoları bastırmak için ABD ordusunu devreye sokacağını açıklamasının, Pentagon'da bazılarında "derin ve büyüyen bir rahatsızlık" yarattığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 10:59:00 -
Pentagon, Donald Trump'ın orduyu devreye sokmasından endişeli

CNN International, adı gizli tutulan Pentagon yetkililerine dayanarak, bazı ordu yetkililerinin Trump'ın çağrısı karşısında "çok temkinli" olduğunu, valiler çok açıkça ihtiyaç duyduklarını belirtmezler ise muvazzaf askerlerin şehirlere konuşlandırılmasının henüz gerekli olmadığını düşündüklerini aktardı.

Bir savunma yetkilisi Pentagon içinde "yerel güvenlik güçlerinin protestolarla baş etmesine yönelik yoğun bir talep" olduğun belirtti.

Trump, eyalet Valilerinin Ulusal Muhafızları şehir merkezlerindeki caddelere konuşlandırmaması durumunda "hızla ABD ordusunu konuşlandıracağını" açıklamıştı.

KAYNAK: BBC TÜRKÇE

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