Penta Teknoloji’ye Adobe’dan bölgesel başarı ödülü

Adobe EMEA Kanal Satış Direktörü Yasemin Pereira, Penta Teknoloji’yle gerçekleştirdikleri iş birliğinin bu ödüalle taçlandığını belirtti. Pereira, “Penta Teknoloji, geçtiğimiz yıl boyunca bizlere yenilikçi yaklaşımını, müşteri odaklılığını ve Adobe teknolojisinin mükemmel kullanım örneklerini gösterdi. Bu açıdan aldıkları başarı ödülü için Penta Teknoloji ekibini yürekten tebrik ederiz” ifadelerini kullandı. Penta Teknoloji Yazılım Ürün ve Servislerinden Sorumlu İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Arda Serim de proaktif girişimleri ile katma değerli hizmetleri sayesinde daha fazla son kullanıcının Adobe ürünlerini kullanmasına aracı olduklarını kaydetti. İş ortakları Adobe’la gerçekleştirdikleri verimli güç birliğine girişimleri sayesinde söz konusu ödülü almaya hak kazandıklarını dile getiren Serim, tüm paydaşlara ve ekibe teşekkür etti.