  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Pensilvanya’dan öyle mi görünüyor ‘alçak’ Tarık Toros?
Gündem

Pensilvanya’dan öyle mi görünüyor ‘alçak’ Tarık Toros?

İstanbul Dolmabahçe’deki tarihi görüşmeyi bütün dünya takdirle karşılarken alçak FETÖ’cü teröristler, çılgına döndü. Erdoğan’ın barış çabaları FETÖ’nün militanlarından Tarık Toros’a fena battı.

Yeniakit Publisher
2022-03-31 00:34:00 - 2022-03-31 00:35:03
Pensilvanya’dan öyle mi görünüyor ‘alçak’ Tarık Toros?

Rusya ve Ukrayna'dan müzakere heyetleri, İstanbul'da bir araya geldi. Dolmabahçe, tarihi zirveye ev sahipliği yaparken, bütün dünya yakından takip etti. 

Alçak Tarık Toros’tan Dolmabahçe yorumu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘barış çabaları’ndan rahatsız olan FETÖ’cü terörist Tarık Toros, sosyal medya hesabından şunları söyledi: 

“Zannedildiği gibi Erdoğan'ın dışarıda itibarı yok. Dolmabahçe'de sözümona rol çaldı, "himayelerinde" Rus ve Ukrayna taraflarını buluşturduğunu dünyaya göstermeye çalıştı. Batılı liderlerden açıklama yok, medyada yüzeysel bahsedilip geçildi. Keşke, yararı olsa. Hiç bir işaret yok.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay