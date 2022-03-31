Pensilvanya’dan öyle mi görünüyor ‘alçak’ Tarık Toros?
İstanbul Dolmabahçe’deki tarihi görüşmeyi bütün dünya takdirle karşılarken alçak FETÖ’cü teröristler, çılgına döndü. Erdoğan’ın barış çabaları FETÖ’nün militanlarından Tarık Toros’a fena battı.
Rusya ve Ukrayna'dan müzakere heyetleri, İstanbul'da bir araya geldi. Dolmabahçe, tarihi zirveye ev sahipliği yaparken, bütün dünya yakından takip etti.
Alçak Tarık Toros’tan Dolmabahçe yorumu!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘barış çabaları’ndan rahatsız olan FETÖ’cü terörist Tarık Toros, sosyal medya hesabından şunları söyledi:
“Zannedildiği gibi Erdoğan'ın dışarıda itibarı yok. Dolmabahçe'de sözümona rol çaldı, "himayelerinde" Rus ve Ukrayna taraflarını buluşturduğunu dünyaya göstermeye çalıştı. Batılı liderlerden açıklama yok, medyada yüzeysel bahsedilip geçildi. Keşke, yararı olsa. Hiç bir işaret yok.”