Pensilvanya'daki iblis, bu karara çok sevinecek! Şu alçağı güldürdünüz ya, vallahi pes
İsmet Özçelik, Anayasa Mahkemesi'nin son günlerde çokça tartışılan HDP kapatma davasındaki tutumu ve FETÖ’cüleri rahatlatan kararını köşesine taşıdı.
İsmet Özçelik, Anayasa Mahkemesi'nin son günlerde çokça tartışılan HDP kapatma davasındaki tutumu ve FETÖ’cüleri rahatlatan kararını köşesine taşıdı. Özçelik, Aydınlık gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:
"Anayasa Mahkemesi son günlerde çok tartışılıyor.
Bunun öne çıkan iki nedeni var.
Biri HDP kapatma davasındaki tutumu.
Dava sürecinin ağır işlemesi.
“Mehmetçik terörle mücadelede şehitler veriyor.
Terör örgütünün Meclisteki uzantısı faaliyette.
Üstelik de Hazinemizden para alıyor.
Vatandaşın vergisi terör örgütüne gidiyor” deniyor.
FETÖ KARARI
İkinci konu da,
FETÖ’cüleri rahatlatan kararı…
Sadece kamuoyunda değil…
Yargıda, özellikle de yüksek yargıda gündemde.
Yargıtay, kararlardan rahatsız.
Konunun üst düzeyde ele alındığı anlaşılıyor.
(...)
FETÖ’CÜLER MEMNUN
Bana gelen bilgilere göre,
FETÖ’cüler de HDP’liler de kararlardan memnun.
FETÖ ekip kurmuş.
Anayasa Mahkemesinin,
Uşak’ta öğretmenlik yapan,
FETÖ’ye üyelikten ceza alan kişiyle ilgili kararını,
FETÖ davalarına bakan avukatlara,
FETÖ’den yargılanan elemanlarına ulaştırmışlar.
“Davalarda kullanın.
Hemen ek dilekçeler verin.
Anayasa Mahkemesinin kararını dosyalara ekleyin.
Mahkemelere baskıyı artırın” demişler.
FETÖ hiçbir fırsatı kaçırmıyor.
Herkesin uyanık olma zamanı!"