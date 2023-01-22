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Medya Pensilvanya'daki iblis, bu karara çok sevinecek! Şu alçağı güldürdünüz ya, vallahi pes
Medya

Pensilvanya'daki iblis, bu karara çok sevinecek! Şu alçağı güldürdünüz ya, vallahi pes

İsmet Özçelik, Anayasa Mahkemesi'nin son günlerde çokça tartışılan HDP kapatma davasındaki tutumu ve FETÖ’cüleri rahatlatan kararını köşesine taşıdı.

Yeniakit Publisher
2023-01-22 09:57:00 -
Pensilvanya'daki iblis, bu karara çok sevinecek! Şu alçağı güldürdünüz ya, vallahi pes

İsmet Özçelik, Anayasa Mahkemesi'nin son günlerde çokça tartışılan HDP kapatma davasındaki tutumu ve FETÖ’cüleri rahatlatan kararını köşesine taşıdı. Özçelik, Aydınlık gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Anayasa Mahkemesi son günlerde çok tartışılıyor.

Bunun öne çıkan iki nedeni var.

Biri HDP kapatma davasındaki tutumu.

Dava sürecinin ağır işlemesi.

“Mehmetçik terörle mücadelede şehitler veriyor.

Terör örgütünün Meclisteki uzantısı faaliyette.

Üstelik de Hazinemizden para alıyor.

Vatandaşın vergisi terör örgütüne gidiyor” deniyor.

FETÖ KARARI

İkinci konu da,

FETÖ’cüleri rahatlatan kararı…

Sadece kamuoyunda değil…

Yargıda, özellikle de yüksek yargıda gündemde.

Yargıtay, kararlardan rahatsız.

Konunun üst düzeyde ele alındığı anlaşılıyor.

(...)

FETÖ’CÜLER MEMNUN

Bana gelen bilgilere göre,

FETÖ’cüler de HDP’liler de kararlardan memnun.

FETÖ ekip kurmuş.

Anayasa Mahkemesinin,

Uşak’ta öğretmenlik yapan,

FETÖ’ye üyelikten ceza alan kişiyle ilgili kararını,

FETÖ davalarına bakan avukatlara,

FETÖ’den yargılanan elemanlarına ulaştırmışlar.

“Davalarda kullanın.

Hemen ek dilekçeler verin.

Anayasa Mahkemesinin kararını dosyalara ekleyin.

Mahkemelere baskıyı artırın” demişler.

FETÖ hiçbir fırsatı kaçırmıyor.

Herkesin uyanık olma zamanı!"

 

 

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Yorumlar

yavuz

ALLAH cc kahr-u perişan etsin fetöyü, fetöcüleri, ali babacanı meral akşeneri kemal kılıçdaroğlu'nu Vatan hainleri hdpkklılar nasıl Mecliste durur Müslümanlar STKlar NEREDESİNİZ????????????????
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