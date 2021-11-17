Pensilvanya'da aynı gün içinde kafa karıştıran iki olay! İntihar mı infaz mı?

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15 Temmuz darbe girişimini yöneten 1 numaralı isim Fetullah Gülen’in, örgüt mensuplarıyla yaşadığı Pensilvanya’da dün gece zehirlendiği ve aynı gün bir başka örgüt mensubunun da intihar ettiği ileri sürüldü. Ancak iddialar eğer bir zehirlenme olayı varsa ‘infaz’ olma durumunu daha da güçlendirdi.

'Fetullah Gülen zehirlendi iddiası'

Pensilvanya’da dün gece yaşanan hareketlilik sosyal medyada gündemin ilk sıralarına yerleşti. İddiaya göre; Fetullahçı Terör Örgütü’nün elebaşısı Fetullah Gülen, dün Cevdet Türkyolu’nun yanına sızan bir Türk istihbaratçısı tarafından zehirlendi. Zehirlenmenin olduğu gün ise bir intihar olduğu ileri sürüldü. Ancak aynı gün içerisinde yaşanan zehirlenme ve intihar vakası akıllarda soru işareti bıraktı.

FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in son hali

Cevdet Türkyolu'nun evindeki intihar mı infaz mı?

Fetullah Gülen’in, en yakın adamı ve ‘Uzun Cevdet’ olarak bilinen Cevdet Türkyolu’nun yanına sızan bir istihbaratçı tarafından zehirlenmesinin hemen ardından Türkyolu’nun evindeki 'intihar vakası' bunun bir ‘infaz’ olabileceği iddiasını daha da güçlendirdi.

Sivillerin üzerine bomba yağdırıp, tanklarla üzerinden geçerek 251 masum vatandaşımızı şehit eden FETÖ’nün, intihar ettiklerini iddia ettikleri şahsı, zehirlenmenin faili olarak gösterip öldürmüş olabilecekleri düşünülüyor.

FETÖ'cü hesaplar suspus oldu!

Sosyal medyanın çalkalandığı olayla ilgili FETÖ’cü hesaplardan herhangi bir açıklama gelmezken; konuşulan bir diğer iddia ise 'infaz'dan hemen sonra zehirlenme ve intihar olayının kasıtlı olarak ortaya atılıp birlikte planlanmış olabileceği.

Öte yandan Pensilvanya’da Gülen’in komşuları tarafından çiftlikte kalabalığın olduğu belirtilip Cevdet Türkyolu'nun evinin önüne getirildiği ileri sürülen bir araç resmi paylaşıldı.

İşte Pensilvanya'da Cevdet Türkyolu'nun evinin önüne getirildiği iddia edilen araç: