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Yerel Pendik'teki cinayette kan donduran detay
Yerel

Pendik'teki cinayette kan donduran detay

Yeniakit Publisher
2023-09-27 00:24:00 -
Pendik'teki cinayette kan donduran detay

Pendik'te sokakta streç filme sarılı halde bulunan cesedin kimliği belli oldu. Öte yandan olayla ilgili 3 kişi daha gözaltına alındı. Abdulborıy M. polise verdiği ifadede, işlediği cinayeti anlattı.

Olay, 24 Eylül Pazar günü akşam saatlerinde, Pendik Dumlupınar Mahallesi Ağırbaşlı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; sokağa gelen bir araçtan halıya sarılı bir ceset, yolun ortasına bırakıldı. Cesedin bırakıldığını gören vatandaşlardan biri durumu polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cesedi yolun ortasından kaldırarak üzerinde inceleme yapılması için adli tıp morguna kaldırdı. Yapılan incelemede cesedin Özbekistanlı Umidillo Mirmahkhmudov'a ait olduğunu belirledi.

Yapılan incelemelerde cesedi bırakan kamyonet Esenler'de bir adreste bulundu. Çalışmalarını devam ettiren ekipleri, öldürülen Umidillo Mirmahkhmudov'un boşandığı eşi Mukhtasarkhon M.'yi ve imam nikahlı eşi Abdulborıy M. ile 3 kişiyi daha gözaltına aldı. Öldürülen Mirmahkhmudov'un boşandığı eşinden olan 3 çocuğu da koruma altına alındı.

Cesedi streç filme sarmış

Gözaltına alınan şüphelilerden Abdulborıy M., polise verdiği ifadede, "Şahsın boşandığı eşi ile imam nikahlı olarak evlendim. Bu evliliği bir türlü kabul etmedi. Süreli tehdit ve rahatsz ediyordu. 23 Eylül günü de çocuklarını görme bahanesiyle eve geldi. Aramızda tartışma çıktı. Ardından olay gerçekleşti.


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Öldüğünü anlayınca önce streç filme sardım ardından halıya sardım. Ardından akrabamı aradım. Kamyonetle sanayide çalıştığım dükkana cesedi götürdük. Bir gece orada kaldı. Daha sonra bir başka nakliyeci ile cesedi götürüp yol kenarına attık" dediği öne sürüldü. Konuyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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