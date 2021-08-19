Pendik'te korkutan yangın! Ekipler sevk edildi
Pendik'te ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kısa sürede kontrol altına alındı.
Pendik’te ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiyenin havadan helikopterle ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Pendik’te Kurna Mahallesi mevkiinde ormanlık alanda saat 17.45 sıralarında yangın çıktı. Ormanlık alandan yükselen dumanları fark edenler durumu itfaiyeye bildirdi.
Ekipler sevk edildi
Olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erleri yangına karadan müdahale ederken, havadan da helikopter ile yangının olduğu bölgeye su bırakılarak müdahale edildi. Yapılan müdahale ile yangın ağaçlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.