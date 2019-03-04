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Pendik'te korkunç olay! Eniştesini öldürdü

İstanbul'un Pendik ilçesinde karısının kardeşleri ile tartışan Şeref Çalışkan isimli adam, silahla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

04 Mart 2019 Pazartesi 11:21
Pendik'te korkunç olay! Eniştesini öldürdü

İstanbul Pendik'te bir kişi kavga ettiği eniştesini öldürdü.

Pendik Ahmetyesevi Mahallesi'ndeki olay sabah saatlerinde meydana geldi. Şeref Çalışkan sorun yaşadığı eşinin kardeşlerinin evine gitti. Şeref Çalışkan ile eşinin kardeşleri İsa ve Musa Çalışkan arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Şeref Çalışkan'ın açtığı ateş sonucu iki kardeş bacaklarından yaralandı. İsa Çalışkan'ın silahından çıkan kurşunlar ise Şeref Çalışkan'ın ölümüne neden oldu. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 11:21
  1. İstanbul
  2. Pendik
  3. cinayet
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  6. Şeref Çalışkan

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