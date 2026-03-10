Pendik'te korku dolu anlar: İlkokulun giriş kısmı çöktü!

Olay, Pendik Kaynarca Mahallesi’nde bulunan ve 1971 yılından beri eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden Yıldırım Beyazıt İlkokulu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulun ana giriş kapısı üzerinde bulunan beton saçak henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden çöktü. Saçağı büyük bir gürültüyle çökmesinin ardından ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, çöken saçağın enkazı Pendik Belediyesi ekiplerince kaldırıldı. Çökmenin yaşandığı sırada öğrencilerin derste olmasından dolayı okul bahçesinin ve girişin boş olması ise büyük bir facianın önüne geçti.

Olayın ardından Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Olayın ders saatinde gerçekleşmesi nedeniyle herhangi bir yaralanma yaşanmamıştır. Okul yönetimi tarafından gerekli tüm güvenlik önlemleri hızlıca alınmış ve konuyla ilgili teknik inceleme başlatılmıştır. Öğrencilerimizin ve eğitim çalışanlarımızın güvenliği için süreç titizlikle takip edilmektedir."