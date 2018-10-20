THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

Pendik'te kontrolden çıkan otomobil otobüse çarptı

İstanbul Pendik E-5 karayolunda kontrolden çıkan bir otomobil, park halindeki özel halk otobüsüne çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, yanındaki arkadaşı ise hayatını kaybetti.

20 Ekim 2018 Cumartesi 07:11
Pendik'te kontrolden çıkan otomobil otobüse çarptı

Kaza, 03.30 saatlerinde, E-5 karayolu Pendik Güzelyalı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Berat Karabiber (22) yönetimindeki 34 YHM 80 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir şekilde E-5 üzerinde kontrolden çıktı. Süratli bir şekilde ilerleyen otomobil yol kenarında park halinde olan 34 LU 9858 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil otobüse sürtünerek durabildi.

Sürücü kurtuldu, yanında ki arkadaşı can verdi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Berat Karabiber'e müdahale etti. Sağlık ekiplerince ambulansa götürülen sürücü, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ‘nde tedavi altına alındı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan Murat Nurkaya (33) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yapılan incelemelerin ardından Murat Nurkaya’nın cansız bedeni Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sonrası olay yeri inceleme ekipleri kazanın nasıl olduğu ile alakalı incelemelerde bulundu.

“Önce fren sesi, ardından çarpma sesi duyduk”

Olayı gören Volkan Can isimli bir vatandaş, önce fren sesi daha sonra çarpma sesi duyduğunu belirterek, “Gece bir fren sesi duyduk, ardından bir çarpma sesi duyduk ve çıktık baktık. Otomobil park halinde ki otobüse çarpmış. Daha sonra ambulans geldi, ölen şahısın üstünü örttü, şoförü de alıp hastaneye götürdüler. Belediye otobüsleri buraya sürekli park ediyor” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralanan sürücü Berat Karabiber’i Marmara Üniversitesi Pendik Araştırma ve Eğitim Hastanesi’nde tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 07:11
  1. kaza
  2. trafik kazası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tüm dünya bu iki kişiyi konuşuyor!
    1. Tüm dünya bu iki kişiyi konuşuyor!
    2. Birleşmiş Milletler'den Kaşıkçı..
    3. Dövizdeki artışla yabancı rekoru geldi
    4. 3,5 milyar dolarlık dev ticaret!
    5. Makedonya'da isim değişikliği sürecine..
    6. Avrupa Birliği ve Japonya Merkür'e..
    7. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın..
    8. Yunanistan’ın Barbaros’a tacizi devam..
    9. Türkiye'den Facebook'a soruşturma
    10. Amerika medyası: Erdoğan baskı kurdu..
    11. Suikasti yapmadan önce şarjör alışverişi
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmeyi..
    13. Kurtulmuş: Partiyi taşıyan adaylar..
    14. Ljajic: Hayallerime kavuştum
    15. Kral Selman ile Abdulfettah es-Sisi..
    16. Pendik'te kontrolden çıkan otomobil..
    17. Suudiler şimdi yandı, Trump kabul..
    18. Beyaz Saray'dan Kaşıkçı için..
    19. 'Erdoğan, Kaşıkçı olayında önemli bir..
    20. Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede? Suudi..
    Gündemi sarsacak 'Nihat Hatipoğlu' iddiası
    Gündemi sarsacak 'Nihat Hatipoğlu' iddiası
    İngilizler, Kaşıkçı cinayetini Türkiye'nin üzerine atacak
    İngilizler, Kaşıkçı cinayetini Türkiye'nin üzerine atacak
    Kim koruyor bu albayı? Halisdemir'in isminden rahatsız oldu
    Kim koruyor bu albayı? Halisdemir'in isminden rahatsız oldu
    Polis aracının içinde yakalandı... İstihbarata ait gizli belgeyi Ankara'ya götürüyorum...
    Polis aracının içinde yakalandı... İstihbarata ait gizli belgeyi Ankara'ya götürüyorum...
    Koç’un zorbalığına inceleme
    Koç’un zorbalığına inceleme

    Günün Karikatürü

    20 Ekim 2018
    Havalimanı polisiydi azmetti başardı... Maaşı 32 bin TL'ye kadar çıkacak
    Havalimanı polisiydi azmetti başardı... Maaşı 32 bin TL'ye kadar çıkacak
    "Cemal Kaşıkçı'yı öldüren kişi belli oldu"
    "Cemal Kaşıkçı'yı öldüren kişi belli oldu"