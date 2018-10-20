Pendik'te kontrolden çıkan otomobil otobüse çarptı

Kaza, 03.30 saatlerinde, E-5 karayolu Pendik Güzelyalı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Berat Karabiber (22) yönetimindeki 34 YHM 80 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir şekilde E-5 üzerinde kontrolden çıktı. Süratli bir şekilde ilerleyen otomobil yol kenarında park halinde olan 34 LU 9858 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil otobüse sürtünerek durabildi.



Sürücü kurtuldu, yanında ki arkadaşı can verdi



Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Berat Karabiber'e müdahale etti. Sağlık ekiplerince ambulansa götürülen sürücü, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ‘nde tedavi altına alındı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan Murat Nurkaya (33) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yapılan incelemelerin ardından Murat Nurkaya’nın cansız bedeni Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sonrası olay yeri inceleme ekipleri kazanın nasıl olduğu ile alakalı incelemelerde bulundu.



“Önce fren sesi, ardından çarpma sesi duyduk”



Olayı gören Volkan Can isimli bir vatandaş, önce fren sesi daha sonra çarpma sesi duyduğunu belirterek, “Gece bir fren sesi duyduk, ardından bir çarpma sesi duyduk ve çıktık baktık. Otomobil park halinde ki otobüse çarpmış. Daha sonra ambulans geldi, ölen şahısın üstünü örttü, şoförü de alıp hastaneye götürdüler. Belediye otobüsleri buraya sürekli park ediyor” dedi.



Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralanan sürücü Berat Karabiber’i Marmara Üniversitesi Pendik Araştırma ve Eğitim Hastanesi’nde tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.