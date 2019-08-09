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Pendik’te elektrik malzemeleri satan dükkanda 300 bin liralık

Pendik’te gece saatlerinde elektrik malzemeleri satan bir dükkana giren hırsızlar, değeri yaklaşık 300 bin lirayı bulan malzemeleri çaldılar.

09 Ağustos 2019 Cuma 11:30
Pendik’te elektrik malzemeleri satan dükkanda 300 bin liralık

Pendik’te gece saatlerinde elektrik malzemeleri satan bir dükkana giren hırsızlar, değeri yaklaşık 300 bin lirayı bulan malzemeleri çaldılar.Hırsızlık anları olaya tanık olan bir vatandaş tarafında cep telefonu kamerasınca kaydedildi.


Olay, Pendik Çamçeşme Mahallesinde geçtiğimiz gün saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Birkaç hırsız, kilidini kırarak içerisine girdikleri dükkandaki çok sayıda malzemeyi çaldılar. Yaklaşık değeri 300 bin lira kadar olduğu tahmin edilen malzemeleri minibüse yükleyen hırsızlar, olay yerinden hızla uzaklaştılar.Firma sahibi Yusuf Şen, polisin evine gelip haber vermesiyle olaydan haberdar olduğunu belirtti.


Dükkan sahibi Yusuf Şen, “Saat 6 civarıydı polisler geldi kapıya. İşyerinizde soygun var dedi. Geldik ki tamamen işyerini boşaltmışlar. En çok önemli olan malzemeleri,kablolar ve bakır makaraları almışlar. Toplam zarar 200 300 bin lira civarında. Bütün bakırımızı boşaltmış götürmüşler. Kapıyı kırmışlar. Alarmları kesmişler” dedi.


Hırsızlık anları ise olaya tanık olan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde şahıslar dükkandan malzemeleri çalıyorlar. Daha sonra çaldıkları malzemeler ile olay yerinden uzaklaşıyorlar.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 11:30
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