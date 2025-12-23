  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yaşam Pendik'te alevler binayı sardı! Kahraman zabıta yaşlı kadını ölümün kıyısından aldı!
Yaşam

Pendik'te alevler binayı sardı! Kahraman zabıta yaşlı kadını ölümün kıyısından aldı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Pendik Kaynarca’da park halindeki bir otomobilde başlayıp 3 katlı ahşap binaya sıçrayan yangın can pazarı yaşattı. Alevlerin sardığı binada mahsur kalan yaşlı kadın, Pendik Belediyesi zabıta ekiplerinin uzattığı merdivenle son anda kurtarıldı.

İstanbul Pendik, öğlen saatlerinde korku dolu anlara sahne oldu. Kaynarca Mahallesi'nde park halinde bulunan bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle bitişikteki 3 katlı ahşap binaya sıçradı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm binayı sararken, çevre sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek 3 katlı ahşap binaya sıçradı. Çevrede paniğe neden olan olayın ardından bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Pendik Belediyesi zabıta ekipleri yan binada mahsur kalan yaşlı kadını merdiven yardımıyla güvenli şekilde tahliye etti. Yangında can kaybı yaşanmazken, otomobilde ve ahşap binada maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sultangazi’de can pazarına dönen yangın: Alevlerden kaçarken 5 katlı binadan aşağı düştü
Sultangazi’de can pazarına dönen yangın: Alevlerden kaçarken 5 katlı binadan aşağı düştü

Yaşam

Sultangazi’de can pazarına dönen yangın: Alevlerden kaçarken 5 katlı binadan aşağı düştü

Nalbur dükkanında yangın
Nalbur dükkanında yangın

Yerel

Nalbur dükkanında yangın

Sarıyer Yeniköy’de iş yerinde yangın!
Sarıyer Yeniköy’de iş yerinde yangın!

Gündem

Sarıyer Yeniköy’de iş yerinde yangın!

Elazığ'da fabrikada çıkan yangında 16 işçi dumandan etkilendi
Elazığ'da fabrikada çıkan yangında 16 işçi dumandan etkilendi

Yerel

Elazığ'da fabrikada çıkan yangında 16 işçi dumandan etkilendi

İstanbul'da gemi yangını! Müdahale sürüyor
İstanbul'da gemi yangını! Müdahale sürüyor

Gündem

İstanbul'da gemi yangını! Müdahale sürüyor

 

Manisa’da yürek yakan yangın! Ev alevlere teslim oldu!
Manisa’da yürek yakan yangın! Ev alevlere teslim oldu!

Yerel

Manisa’da yürek yakan yangın! Ev alevlere teslim oldu!

 

İstanbul Pendik'te korkutan yangın
İstanbul Pendik'te korkutan yangın

Gündem

İstanbul Pendik'te korkutan yangın

 

Pendik’te apartmanda korku dolu anlar! Yangın söndürüldü
Pendik’te apartmanda korku dolu anlar! Yangın söndürüldü

Yerel

Pendik’te apartmanda korku dolu anlar! Yangın söndürüldü

 

Bursa İznik'te ev yangını: 80 yaşındaki Ahmet Demircan hayatını kaybetti
Bursa İznik'te ev yangını: 80 yaşındaki Ahmet Demircan hayatını kaybetti

Yerel

Bursa İznik'te ev yangını: 80 yaşındaki Ahmet Demircan hayatını kaybetti

 

İstanbul'da bir araçta çıkan yangın sokağı yaktı! 2 otomobil ve 1 işyeri kül oldu, bir bina ağır hasar aldı
İstanbul'da bir araçta çıkan yangın sokağı yaktı! 2 otomobil ve 1 işyeri kül oldu, bir bina ağır hasar aldı

Gündem

İstanbul'da bir araçta çıkan yangın sokağı yaktı! 2 otomobil ve 1 işyeri kül oldu, bir bina ağır hasar aldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23