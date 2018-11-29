Pendik'te 500 bin liralık gasp kamerada
İstanbul'un Pendik ilçesinde 500 bin lirayı gasp ettikten sonra ortadan kaybolan zanlılar her yerde aranıyor.29 Kasım 2018 Perşembe 14:37
Pendik'te 500 bin liralık gasp güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay Pendik Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Bir firmada satın alma müdürü olarak görev yapan Ş.H., bankadan 500 bin liralık çeki tahsil ettikten sonra şubeden çıktı. Bu sırada Ş.H'yi takip eden saldırganlar harekete geçti. Beyaz bir araçta bekleyen kişiler, Ş.H.'nin tahsil ettiği parayı gasp etti. Gaspçılar geldikleri araçla kaçarken polis soruşturma başlattı.
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