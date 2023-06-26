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Spor Pendikspor hedef yükseltti
Spor

Pendikspor hedef yükseltti

Yeniakit Publisher
2023-06-26 14:31:00 -
Pendikspor hedef yükseltti

Ligde kalıcı olmak isteyen Pendikspor'un hedefindeki isimlerden biri Galatasaray'ın Romen oyuncusu Cicaldau.

Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor, flaş bir kadro kurmak adına adımlar atıyor.

İstanbul ekibi, Galatasaray'ın Rumen oyuncusu Cicaldau'nun peşinde.

Pendikspor'un başarılı orta sahayı kiralama konusunda oldukça ısrarcı olduğu ve oyuncunun tüm maaş maliyetini karşılamaya hazır olduğu öğrenildi.

Geçen sezon Al Ittihad'ta kiralık forma giyen Cicaldau için Galatasaray'ın önceliği oyuncuyu iyi bir rakama satmak.

BAE ekibinde toplam 30 maça çıkan Cicaldau, 5 gol ve 7 asist yaptı.
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