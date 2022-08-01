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Yaşam Pendik sular ne zaman gelecek? 1 Ağustos İstanbul su kesinti saatleri:
Yaşam

Pendik sular ne zaman gelecek? 1 Ağustos İstanbul su kesinti saatleri:

İstanbul'un bazı ilçelerinde 1 Ağustos Pazartesi günü su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar ise kesintilerin ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. Peki, Maltepe sular saat kaçta gelir?

Yeniakit Publisher
2022-08-01 17:39:00 -
Pendik sular ne zaman gelecek? 1 Ağustos İstanbul su kesinti saatleri:

1 Ağustos Pazartesi günü İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Kesintilerin olduğu ilçelerde bulunanlar ‘Sular ne zaman gelir?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, İstanbul sular kaçta gelir?

Pendik sular ne zaman gelecek? 1 Ağustos İstanbul su kesinti saatleri:

İlçe        :              Maltepe

Etkilenen Mahalleler     :              Başıbüyük Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              01.08.2022 16:21

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 1.8.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Pendik

Etkilenen Mahalleler     :              Göçbeyli Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              01.08.2022 13:16

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 1.8.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Pendik

Etkilenen Mahalleler     :              Çamlık Mah,Çınardere Mah,Ertuğrul Gazi Mah,Velibaba Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              01.08.2022 13:58

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 1.8.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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