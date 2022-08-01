Pendik sular ne zaman gelecek? 1 Ağustos İstanbul su kesinti saatleri:
İstanbul'un bazı ilçelerinde 1 Ağustos Pazartesi günü su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar ise kesintilerin ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. Peki, Maltepe sular saat kaçta gelir?
1 Ağustos Pazartesi günü İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Kesintilerin olduğu ilçelerde bulunanlar ‘Sular ne zaman gelir?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, İstanbul sular kaçta gelir?
Pendik sular ne zaman gelecek? 1 Ağustos İstanbul su kesinti saatleri:
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Başıbüyük Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.08.2022 16:21
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.8.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Göçbeyli Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.08.2022 13:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.8.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Çamlık Mah,Çınardere Mah,Ertuğrul Gazi Mah,Velibaba Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.08.2022 13:58
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.8.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.