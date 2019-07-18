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Pendik Belediyesi’nden örnek proje

AK Parti belediyeciliğinin sembol ilçelerinden Pendik’te oldukça hoş bir sosyal deneye imza atıldı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 16:17
Pendik Belediyesi’nden örnek proje

Pendik Belediyesi tarafından yapılan sosyal deneyde yayalara geçiş üstünlüğü veren sürücülere sürpriz yapıldı. Yaya geçidinde yaylara öncelik veren sürücüler hem bedeva otopark hakkı kazanırken, hem de 50 kişilik bir grup tarafından teşekkür pankartı açılarak ödüllendirildi.

AMAÇ TRAFİK BİLİNCİNİ ARTIRMAK

İçişleri Bakalığı’nın bu yıl uygulamaya koyduğu trafikte yayalara öncelik tanıyan kampanyası, Pendik’te ilginç bir sosyal deney ile desteklendi.  E-5’i Pendik Merkeze bağlayan Mostar Viyadüğü yaya geçidinde sürücülerin yaya önceliğine uyup uymadı test edildi. Yolun karşısına geçmek için kaldırımda bekleyen denekler kendisine yol veren sürücülere ‘Teşekkürler’pankartı açtılar, yaklaşık 50 kişilik grup hep birlikte duyarlı sürücüleri alkışladılar.Yapılan deneyde çoğu sürücünün yeni uygulamadan haberdar olduğu ve yayalara yol verdiği gözlendi.

BEDAVA OTOPARK ÜYELİĞİ KAZANDILAR

Pendik Belediyesi’nin sosyal deneyi duyarlı sürücülere bedava otopark aboneliği de kazandırdı. Yayalara öncelik tanıyarak örnek davranış sergileyen sürücülere, belediyenin Mostar Kapalı Otopark’ından ücretsiz yararalanabileceği abonelik hediye edildi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 16:17
  1. Pendik Belediyesi

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