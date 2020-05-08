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Aktüel

Pencereye sıkışan güvercin kurtarıldı

Şanlıurfa’da ayağı penceredeki tellere takılan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 14:35:20 -
Pencereye sıkışan güvercin kurtarıldı

Şanlıurfa’da ayağı penceredeki tellere takılan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da bir binanın ikinci katındaki pencerede tellere ayağı takılan bir güvercinin uçamadığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, araç merdiveni uzatarak güvercini mahsur kaldığı yerden kurtardı. Ekipler tarafından alınan güvercin, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Doğa 3. Bölge Müdürlüğüne bağlı hizmet veren Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

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