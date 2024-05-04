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Gündem Pençe operasyonu bölgesinden acı haber: 1 asker şehit oldu
Gündem

Pençe operasyonu bölgesinden acı haber: 1 asker şehit oldu

Yeniakit Publisher
2024-05-04 10:19:22 - 2024-05-04 10:19:22
Pençe operasyonu bölgesinden acı haber: 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, 3 Mayıs’ta Pençe operasyonu bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen’in kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Pençe operasyonu bölgesinde, 3 Mayıs 2024 tarihinde, yıldırım düşmesi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Çavu. Ata Göçmen, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.

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