Pençe Kilit Operasyonu'ndan görüntüler paylaşıldı! Teröristlerin inlerine böyle giriliyor...
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde sürdürülen operasyonlara ilişkin görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, "Teslim ol" çağrısına uymayan teröristlere ait inlerin imha edildiği anlar yer aldı.
Deprem bölgesinde vatandaşların yardımına koşan kahraman Mehmetçik, bir yandan da Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarına devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyon bölgesinde yapılan operasyonların görüntülerini paylaştı.
Görüntülerde, "Teslim ol" çağrısına uymayan teröristlere ait inlerin imha edildiği anlar yer aldı.