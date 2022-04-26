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Gündem Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber!
Gündem

Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber!

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütü PKK'ya karşı başlatılan "Pençe-Kilit Operasyonu"nda yaralanan bir asker şehit oldu.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 18:24:00 -
Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde, teröristlerin roketatar saldırısı sonucu yaralanan piyade sözleşmeli er Doğukan Korkmaz'ın şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, bugün teröristlerce yapılan roketatar saldırısı sonucu yaralanarak, hastaneye sevk edilen piyade sözleşmeli er Korkmaz'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

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