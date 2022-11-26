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Gündem Pençe - Kilit operasyonu bölgesinde şehit sayısı 3’e yükseldi
Gündem

Pençe - Kilit operasyonu bölgesinde şehit sayısı 3’e yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanan askerin şehit olduğunu açıkladı. Şehit sayısı 3'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-11-26 09:11:00 -
Pençe - Kilit operasyonu bölgesinde şehit sayısı 3’e yükseldi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 25 Kasım 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Mustafa YILDIZ yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadeleri kullanıldı.

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