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Gündem Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde askeri helikopter zorunlu iniş yaptı
Gündem

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde askeri helikopter zorunlu iniş yaptı

Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Skorsky tipi helikopter zorunlu iniş yaparken, 8 personelden 7'si kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-05 02:19:00 -
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde askeri helikopter zorunlu iniş yaptı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; "4 Eylül 2022 tarihi 23.45 sularında Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Skorsky tipi bir helikopterimiz ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kaldı, kaza kırıma uğradı. 8 personelden 7'si kurtarıldı." bilgisi verildi.

Helikopterde bulunan 8 personelden 7’si kurtarılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bölgede kayıp personel için arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.

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