Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde askeri helikopter zorunlu iniş yaptı
Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Skorsky tipi helikopter zorunlu iniş yaparken, 8 personelden 7'si kurtarıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; "4 Eylül 2022 tarihi 23.45 sularında Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Skorsky tipi bir helikopterimiz ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kaldı, kaza kırıma uğradı. 8 personelden 7'si kurtarıldı." bilgisi verildi.
Helikopterde bulunan 8 personelden 7’si kurtarılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Bölgede kayıp personel için arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.