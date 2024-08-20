Pençe Kilit bölgesinde bir askerimiz şehit oldu!
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerce döşenen EYP'nin infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk'ün, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere yardım kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 03 Ağustos 2024 tarihinde, BTÖ üyelerince doğrudan döşenen El Yapımı Patlayıcının infilak olayı sonucu ağır yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye devam edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk yapılan tüm müdahalelere yardım kurtarılamayarak 20 Ağustos 2024 tarihinde şehit oldu." ifadelerine yer verildi.
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