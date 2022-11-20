Pençe Kılıç'ı böyle gördüler! İngilizlerden provokasyon

yeniakit.com.tr

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyine teröristler tarafından Türkiye’ye saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelere PENÇE KILIÇ hava harekâtı icra edildiğini açıkladı.

Pençe Kılıç Harekatı dünyada da ses getirdi. Terör örgütü PKK’nın hamiliğine soyunan Avrupa medyası ise provokatif ifadeler kullandı.

İngiliz menşeli Reuters, Türkiye’nin teröristlere yönelik harekatını karalamak için kılı kırk yardı!.. Vurulan teröristleri, “Kürt militanlar” olarak servis eden İngiliz haber ajansı, “Türk hava saldırısı Suriye ve Irak'taki kürt militanları hedef aldı” dedi.

Provokatif haberde şu ifadelere yer verildi:

"Türk Savunma Bakanlığı, pazar günü erken saatlerde, kuzey Suriye ve kuzey Irak'ta “Türkiye'ye saldırılar düzenlemek için” kullanıldığını söylediği yasadışı Kürt militan üslerine hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırılarda yasadışı Kürdistan İşçi Partisi'nin (PKK) ve Türkiye'nin PKK'nın bir kanadı olduğunu söylediği Suriyeli Kürt YPG milislerinin üsleri hedef alındı.

Türkiye Salı günü yaptığı açıklamada, geçen hafta sonu İstanbul'da meydana gelen ölümcül bombalamanın ardından Irak'taki PKK militanlarına yönelik sınır ötesi bir operasyonu tamamlamasından sonra Suriye'nin kuzeyindeki hedefleri takip etmeyi planladığını söyledi. Hükümet, İstanbul'un İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamadan Kürt militanları sorumlu tuttu.

13 Kasım'da altı kişinin ölümüne ve 80'den fazla kişinin yaralanmasına yol açan olay. Kalabalık bir yaya caddesinde meydana gelen patlamanın sorumluluğunu hiçbir grup üstlenmedi ve PKK ve SDG müdahaleyi yalanladı.

Kürt liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Cumartesi günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, Türk uçaklarının kuzey Suriye'de ülke içinde yerinden edilmiş insanlarla dolu iki köyü bombaladığını söyledi.

Türkiye, şu ana kadar YPG milislerine karşı Suriye'nin kuzeyine üç saldırı düzenledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan daha önce Türkiye'nin YPG'ye karşı yeni bir operasyon düzenleyebileceğini söylemişti."